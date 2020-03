La Municipalidad de Ventanilla prohibió el ingreso a bañistas a las principales playas de su distrito debido al aumento de casos de coronavirus en Perú.

Esta medida temporal se aplicará en los balnearios de Costa Azul y Bahía Blanca. Según indicó la comuna, esta acción se tomará con la finalidad de “salvaguardar la salud de los vecinos del distrito”.

Ventanilla dispuso el cierre de sus playas para frenar el contagio de casos de coronavirus. Foto: Municipalidad de Ventanilla

“La Municipalidad de Ventanilla decidió cerrar temporalmente las playas de Costa Azul y Bahía Blanca. Invocamos a la población a seguir las recomendaciones brindadas por nuestras autoridades para evitar el contagio del coronavirus”, se lee en parte del comunicado.

Cabe resaltar que el viernes 13 de marzo se convocó una reunión de emergencia entre las autoridades del Callao. En dicha sesión extraordinaria propusieron cerrar todas las playas del litoral a fin de evitar la propagación del virus.

Foto: Municipalidad de Ventanilla.

Asimismo, se planteó la campaña de cuarentena domiciliaria voluntaria y responsable “Quédate en casa, disfruta en familia”, con la finalidad de reforzar las medidas de prevención.

Bañistas van a playa pese a recomendación del Gobierno

Pese a que el Gobierno prohibió la concentración masiva de personas, decenas de personas acudieron a la Costa Verde aprovechando la suspensión de clases.

“Estamos aprovechando con toda la familia, mi hermano, mi madre, mis cuñadas, mi señora. En nuestra familia nos estamos protegiendo con bastante limón y bastante cebolla. Nos frotamos la nariz con ajo y no nos afecta ningún virus. Tienes que chancar el ajo y después frotarlo en tu nariz para que ya no te ataque ningún virus. Estoy seguro de que eso me va funcionar”, manifestó un veraneante.