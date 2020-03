Una joven que presume haber sido contagiada por el nuevo coronavirus denunció no haber recibido atención oportuna por parte de las autoridades, a pesar de haber llamado insistentemente al 113, la línea habilitada por el Ministerio de Salud (Minsa) para que se reporten los casos sospechosos de COVID-19.

La última semana, la mujer, quien prefiere mantener su identidad en reserva, empezó a estornudar y con el pasar de los días aumentaron los síntomas similares a los del coronavirus, fiebre, malestar corporal, dolor de cabeza y una incesante tos que le causa dolores en el pecho y la espalda.

PUEDES VER Se elevó a 38 el número de infectados por coronavirus en Perú, según Minsa

Desde entonces decidió aislarse en la habitación de su vivienda en Lima Norte e intentó comunicarse al 113, no obstante, todas fueron fallidas, a excepción de una vez, pero al final la llamada se cortó.

Por su propia cuenta se ha comunicado con conocidos que trabajan en el Minsa para comentarles de qué manera podría tomar contacto con personal médico que le realice la prueba del hisopado.

Según comentó a La República, en una comunicación telefónica donde evidenciamos su mal estado de salud, el propio personal Minsa le ha dicho que no se abastecen para atender a todas las llamadas que reciben a diario para solicitar ir a sus casas para hacer el descarte.

También le han resaltado que si la atienden en el 113, primero evalúan su caso y después deciden si envían especialistas para que le realicen la prueba del hisopado.

Además, le han recomendado que no salga de su vivienda bajo ningún motivo y espere a que le conteste el 113 para que envíen personal médico a que le hagan la prueba del descarte. Así como también que no entre en contacto con su familia y que use utensilios por separado.

Por la mañana, en la conferencia de la Comisión de Alto Nivel contra el COVID-19, la vocera Desilú León dijo que vienen coordinando para mejorar el servicio de esta línea.

“Vamos a monitorear y solucionar los problemas con el 113. Se ha articulado con el Minsa, EsSalud y con la misma presidencia para ver esos problemas que se presentan. Estos días definitivamente hay algunas cosas que se deben ajustar. Necesitamos mejorar el servicio”, comentó.

Por su parte, EsSalud habilitó el 411-800 opción 10 para atender a asegurados y no asegurados que sospechen ser portadores del coronavirus.