Iván Robles Trinidad: “Si pasamos los 50 casos de infectados, ya no se podrá detener”

Iván Robles Trinidad es coordinador del Colectivo GT Analytics, un grupo técnico de egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería que estudia el COVID-19. Según plantea, el Gobierno debería tomar medidas más drásticas antes de llegar a los 50 infectados. Pasar este punto de inflexión podría generar una situación irreversible.

¿Considera que se deben tomar acciones drásticas antes de alcanzar los 50 casos?

Todas las gráficas de propagación muestran un crecimiento exponencial. Ya hay muchas experiencias de cada país de Europa. La curva es similar en cada país y no tendría por qué ser diferente en el nuestro. Basándonos en estas estadísticas de datos, el mundo entero se encuentra en preocupación de lo que va a suceder en los próximos 3 o 6 meses. Las medidas drásticas se tienen que tomar antes de pasar el punto de verticalización de la curva exponencial. Si nos basamos en los hechos, de lo sucedido en España, este punto debería ser en el caso 50.

¿Cómo es qué las estadisticas muestran un crecimiento vertical tras cierto número de casos detectados?

Tras revisar diversas curvas de propagación del COVID-19 y compararlos, se aprecia como un número promedio, que tras 50 casos la propagación es incontenible. Sin embargo, los estudios en otros países han determinado que, aproximadamente, la relación entre casos reales y casos oficialmente detectados es de uno a tres. Esto puede variar en nuestro país, pero es en base a la experiencia. Por lo tanto, en base a esto, se puede estimar que los 50 casos es un punto que no debemos exponernos a pasar. Si pasamos de los 50 casos, ya no se podrá detener.

¿Esta tendencia exponencial se ha visualizado en otros países?

Sí, eso está claro. Pueden ser más o menos casos, pero la tendencia es esa: si pasa el punto de inflexión en la curva de propagación (50 casos de infectados), esta se torna incontenible. Y esto se debe evitar a toda costa como prioridad estatal. Es más, eso se está discutiendo en Europa. Ellos están ahora muy preocupados porque están en un punto incontenible del virus. Ángela Merkel ha dicho hace un par de días que sí o sí el 60 o 70 por ciento de la población se va a contagiar, y están viendo nuevas medidas.

¿Existen modelos matemáticos aplicados a estos casos?

Sí. Hay modelos deterministas, entre ellos el modelo SIR matemático. Se llama SIR porque tiene tres poblaciones: "S" son los susceptibles, "I" los infectados y "R" los recuperados. Da la casualidad de que este virus tiene hasta ahora una letalidad de alrededor del 3.4% y que ella varía de acuerdo a cada país.

¿De qué tipo de medidas drásticas estamos hablando para el caso peruano?

El Gobierno está tomando medidas muy tardías. Está dos pasos atrás, siempre. Si hace 10 días se hubiera asumido la cuarentena que se está tomando hoy, no tendríamos ningún motivo de pasar estos 50 casos. Para llegar de 20 a 50 casos han pasado más o menos 5 a 8 días. En otros países para llegar de 20 a 50 casos, no ha pasado más de una semana. Entonces, estamos en el momento más crítico y esta última medida que se está aplicando a partir del lunes, es realmente una burocracia preocupante. Estamos en un momento crítico y recién el lunes se va a aplicar esto.

Se refiere a la suspensión de vuelos desde Asia y Europa.

Sí, y ni siquiera las medidas son completas. Esto de la cuarentena voluntaria no ha funcionado en ningún país. Nosotros tenemos compañeros que en este momento están en Europa y otras partes del mundo, y estamos recogiendo información técnica de lo que ocurre en Alemania, en Brasil… Hay mucha preocupación. En Argentina, entre hoy y mañana, esperan lanzar un decreto de pena de cárcel a quien no cumpla la cuarentena voluntaria. O sea, no ha funcionado como medida de contención el enfoque voluntario. Si la medida de cuarentena voluntaria no ha funcionado en ningún país, ¿por qué funcionaría en Perú? Están esperando que pase una semana para recién darse cuenta de lo que sucede en el mundo.

¿Ustedes han tenido comunicación con el Ejecutivo para exponerles este análisis?

Hemos intentado. Hace tres semanas esta situación era predecible. La preocupación ha sido fuerte. Hemos tratado de buscar contactos y difundir de distintas formas. Hace un mes ya había cientos de estudios que decían que iba a pasar y estaba pasando en todo el mundo. Es increíble que se haya esperado hasta el 6 de marzo para no estar preparados.

¿Ustedes plantean que el Gobierno sea más abierto en el debate y la toma de decisiones?

Sí, creo que con toda la comunidad, no solamente la UNI. Yo creo que hay muchos investigadores en San Marcos, la Católica y otras universidades, gente que está accediendo a información de primera mano y científica.

¿Qué le dice el último reporte? Ya tenemos 38 casos.

Las medidas drásticas se tienen que tomar ahora. Ningún gobierno que no ha tomado medidas drásticas ha podido contener la propagación. Los únicos que han contenido la propagación son Singapur, China, Rusia. En todos esos lugares las medidas han sido drásticas.