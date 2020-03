Coronavirus en Perú: Evitan fiesta de carnavales en Tacna por emergencia sanitaria

Este sábado, personal de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva en Tacna, intervino en un inmueble donde se tenía todo preparado para desarrollar una fiesta costumbrista por carnavales.

Los organizadores tenían planeado realizar con normalidad la fiesta, pese a que días atrás el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N°008-2020-SA, declaró el país en emergencia sanitaria por el coronavirus. Incluso el propio presidente Martín Vizcarra anunció la suspensión de todas las actividades que congreguen a más de 300 personas.

Por ese motivo, funcionarios de esta municipalidad intervinieron este sábado el inmueble para prohibir su realización.

Hasta el lugar se apersonó el sub gerente de Seguridad Ciudadana, Yhon Mamani Huanacuni; el sub gerente de Fiscalización y Desarrollo Económico, Fidel Alave Quispe y la Sub Prefecta del distrito de Ciudad Nueva, quienes recomendaron al organizador del evento, Marco Rene Marca Ticona, no continuar con la reunión por el peligro que representa para la salud pública.

Durante el operativo, se comprobó que la actividad no contaba con permiso de la municipalidad ni con algún documento que garantice la seguridad de los asistentes. Además, se observó que en la losa deportiva aledaña se armó un estrado, carpas y sillas que iban a servir para la recepción de los invitados.

Los funcionarios exhortaron a la población a no asistir a establecimientos donde concurra una gran cantidad de personas para prevenir más contagios de covid 19.