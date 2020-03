Un amigo me dijo hace poco que Lima es tan grande y caótica que la medida más eficiente para reordenarla sería demoliéndola y volviéndola a construir. Más allá de la boutade, no he podido dejar de pensar que este es justamente el efecto que está teniendo la crisis del coronavirus: la demolición y reconstrucción de algunas creencias arraigadas.

Lo primero que va quedando claro es la importancia de contar con un Estado dinámico y eficiente, con los recursos para cumplir sus obligaciones más elementales y manejar crisis de esta magnitud. Nuestra Constitución consigna expresamente el derecho a la salud y determina la responsabilidad del Poder Ejecutivo de diseñar y conducir la política de salubridad «en forma plural y descentralizadora para facilitar, a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud».

Las prioridades presupuestarias llevan tiempo obviando este deber. Es muy probable que esto se deba a una idea arraigada en el subconsciente de nuestra clase dirigencial, que interpreta que el Estado tiene un rol subsidiario a las aseguradoras y clínicas privadas, porque en su vida cotidiana es así. ¿Cuántos ministros y congresistas se atienden en los hospitales del Estado, de cuya gestión se encargan?

En estas crisis también se ve a quienes piensan que sus caprichos están por delante de la vida de otras personas. Al saquear los anaqueles de alcohol, guantes, mascarillas antisépticas, o comprar toneladas de papel higiénico que no necesitan, incumplen todas las recomendaciones y anteponen su histeria a las urgencias de los verdaderos pacientes de riesgo, para quienes un bote de desinfectante puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Detrás de estas conductas se agazapa una lógica basada en el privilegio y la frivolidad, retratada muy bien en esa frase lanzada por el presidente de la Asociación de Colegios Privados que, cuando fue preguntado por la suspensión de clases escolares respondió: «nos han puesto en el mismo saco de los colegios públicos».

Estamos en el mejor momento para deponer esa lógica primitiva y para ejercer nuestra responsabilidad individual, cumpliendo las indicaciones del gobierno, aunque no nos gusten. Y, por supuesto, para agradecer el trabajo del personal sanitario que, con recursos limitados, igual estará en la primera línea de fuego, arriesgándose para curar enfermos y salvar vidas.