Áncash: ponen en funcionamiento oralidad en los procesos civiles

Con la finalidad de mejorar el servicio en audiencias la Corte Superior de Justicia del Santa, en Áncash, pusieron en funcionamiento el sistema de oralidad en los procesos civiles de sus cuatro juzgados especializados en lo civil.

Ante esta gestión, alrededor de las 11.30 a.m. en el Centro de Distribución General de la Corte del Santa, se recibió la primera demanda sobre obligación de dar suma de dinero. De manera aleatoria, el sistema derivó el proceso al Cuarto Juzgado Civil, que despacha el juez Cristian Romero Hidalgo.

Para desarrollar de manera correcta el servicio desde la Corte Suprema de Justicia, a través de videoconferencia, el juez supremo, Héctor Lama More, presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil y del Equipo Técnico de Implementación de la Oralidad Civil, felicitó José Manzo Villanueva, a los magistrados y al personal del Módulo Corporativo Civil, por el esfuerzo realizado para que este anhelo se concrete.

“Debo destacar esa mística de trabajo en la Corte del Santa, creo que no tuvieron mejor idea y me parece que eso es lo más resaltante. Ahora el juez va a tomar el toro por las astas, le imprimirá el ritmo a su despacho que él mismo decida y no se va a dejar arrastrar por el movimiento y la dinámica de un proceso, no estará completamente distante de las partes, va a tener un mejor control del proceso”, destacó Lama More.