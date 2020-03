Una madre de familia denunció a un trabajador de su panadería por tocamientos indebidos contra su hija de apenas 10 años de edad, en El Agustino.

El hecho habría ocurrido la madrugada de este sábado 14 de marzo cuando la comerciante salió de su local a realizar compras para su negocio.

Según narró la progenitora de la menor, su hija sufrió de tocamientos por parte de este sujeto, quien trabajaba como panadero desde hace seis meses.

“Cuando regreso siento extraña a mi hija. Le pregunto qué pasa, me dice que nada. Le digo que me diga la verdad, agachó la cabeza y me contó”, mencionó a Latina.

La madre de la víctima agregó que su hija le confesó que esta no sería la primera vez que ocurre una situación así. Al conocer esta situación, la comerciante dio aviso a la comisaría de Zárate.

Tras el pedido de auxilio, el acusado fue detenido y trasladado a la comisaría del sector. El implicado fue identificado como, Javier Franklin Bailón Soto, quien minimizó los hechos ante la Policía Nacional.

Por su parte, la madre de la menor espera que la Fiscalía no permita que el sujeto sea liberado. Pide la máxima pena por este delito.

Recuerde, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).