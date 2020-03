Asesinan de un balazo al guardaespaldas del alcalde de San Martín de Porres [VIDEO]

La Policía investiga el asesinato de Feder Augusto Mieses Bendezú (50), un miembro en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que actualmente prestaba sus servicios como agente de seguridad a Julio Chávez Chiong, actual alcalde de San Martín de Porres (SMP).

José Mata Pasache, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de SMP, dijo que las primeras investigaciones detallan que, al promediar las 11 noche del jueves 12 de marzo, la víctima se encontraba caminando por la cuadra 32 de la avenida Lima, muy cerca de su vivienda, cuando fue interceptado por un desconocido que le apuntó con un arma de fuego.

Mieses Bendezú habría iniciado un forcejeo con el sujeto armado hasta recibir un impacto de bala en el lado derecho del pecho. Pese a estar herido le dio tiempo para sacar su pistola y hacer cinco disparos contra su atacante, sin embargo, este terminó por huir ileso.

El militar en retiro fue auxiliado por policías y serenos, quienes lo llevaron de emergencia a la clínica San Vicente. Él no resistió y murió a los pocos minutos.

Un testigo contó que después de los disparos vio que el delincuente huyó a bordo de un auto negro, que esperó a la víctima a media cuadra del lugar de los hechos. Asimismo, otras personas aseguran que el occiso se encontraba en compañía de una mujer, cuya identidad se desconoce. Esta última versión fue confirmada por fuentes policiales a La República, pues existe un video de cámara de seguridad en el que se observa a la víctima caminando con una fémina.

Mata Pasache aseguró que Mieses Bendezú nunca comentó haber recibido amenazas de muerte y al momento del asesinato no se encontraba en funciones. Por su parte, la Policía confirmó que al occiso no le robaron nada, por lo que no se descarta que el objetivo haya sido acabar con su vida.