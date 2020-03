Una madre de familia denunció a su pareja por violar a su hija de 10 años por, aproximadamente, todo un año, en su propia vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al sujeto identificado como César Rojas Márquez (58).

La joven mujer decidió acudir a la comisaría del distrito tras el acto deplorable contra su hija menor de edad. “Ni bien me he dado cuenta he ido a denunciar esto terrible hacia mi niña (sic)”, expresó.

PUEDES VER Mujeres frustran abuso sexual de niña en interior de mototaxi [VIDEO]

Además, mencionó que su hija de 10 años se encuentra asustada porque el hombre habría amenazado con atacarla a ella y su familia. Según la madre, la familia del acusado arremetió contra la denunciante. “Me dijeron que era una mentirosa, que mi hija mentía. Mi hija estaba asustada y no quería hablar”, indicó.

Este sujeto tenía tres denuncias en la comisaría, entre ellas, está la micro comercialización de drogas, requisitoria y agresión en los años 2013 y 2014. Además, la madre declaró a América Televisión sobre los daños psicológicos que sufría por parte del sujeto. “Una vez llegaba, me decía ‘Es mi casa’. Incluso, me tildaba de loca”.

Vecinos de la zona realizaron una protesta al enterarse sobre la violación sexual a la menor de edad por más de un año. Por otro lado, una mujer de nacionalidad venezolana también se animó a denunciar al hombre por tocamientos indebidos.

“Ustedes que son extranjeras pueden pagarme de otra manera, así dijo”, mencionó la denunciante acerca del sujeto. Hasta este viernes 13 de marzo, el hombre se encuentra en la carceleta de justicia de La Victoria y San Luis.