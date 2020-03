Feminicidio: víctima teme por su vida tras libertad de su agresor en Sullana

Una joven madre de familia -que fue acuchillada por su pareja- rompió en llanto al conocer que el sujeto que estuvo a punto de matarla fue dejado en libertad. Según se dijo, las heridas que recibió no serian consideradas como un intento de feminicidio.

El agresor fue detenido luego de haber intentado matarla tras herirla con una navaja y hacerle varios cortes en el cuello y la cara. El hecho se registró el Sullana (departamento de Piura).

La victimas, identificada como Yefri Rivas Jiménez (30) y de nacionalidad venezolana se mostraba sorprendida en la comisaría de Bellavista, esto luego que conociera que su enterarse expareja Jordy José Cabeza Cabeza (33), también de nacionalidad venezolana.

Según contó la extranjera, a la representante del Ministerio Público no le interesó que el venezolano intentara matarla.

La victima tiene 63 puntos en diferentes partes de la cara y tras el reconocimiento médico legal, se le ha considerado como lesiones leves, no imputándose el delito de intento de feminicidio.

La mujer, quien estuvo acompañada con la señora que le brinda un trabajo en su negocio, dijo que el hombre había jurado matarla porque ella decidió terminar la relación.

Ella decidió terminar la relación con el padre de sus hijo por las constantes agresiones y por la amenaza de asesinato que recibía.

“Desde hace un mes decidí salir de la casa porque eran constantes las peleas que teníamos, me celaba y decía que si no era para él no era para nadie. Esa noche yo fui con mi hijo a la casa donde alquilábamos y estaba ebrio, había estado tomando y de inmediato quiso meterme a la fuerza a un cuarto, yo luché con mis fuerzas, mi hijo de cinco años presenció todo” dijo entre lágrimas.

El ataque hacia la madre de familia ocurrió la noche del martes en una vivienda de la calle Unión del asentamiento Santa Teresita. Fueron los vecinos quienes capturaron al agresor y lo pusieron a disposición de la Policía.