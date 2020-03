En busca de vacuna

Liliana Cabani, exdecana del Colegio Médico del Perú.

Aún no hay tratamiento o vacuna para prevenir el coronavirus (COVID-19), que ya llegó al país. Por eso las autoridades deberán disponer lo necesario para una rápida detección de casos con síntomas de la enfermedad y que pudieran tener relación con los lugares donde apareció el virus, aliviar los síntomas y en los casos confirmados aislar al paciente para tratarlos hasta su recuperación. Mientras los investigadores buscan tratamiento y vacunas (esta última pudiera estar en algunos meses), la población debe evitar contacto con personas con síntomas del mal; y aquellos que presentan síntomas deben taparse con el codo la boca al toser o estornudar, usar pañuelos descartables y acudir al establecimiento de salud.

...................................

Contener la propagación

Víctor Dongo, exdirector de la DIGEMID.

Hemos tenido anteriores epidemias por coronavirus (SARS y MERS), pero aún no hay vacunas y no se prevé tenerlas pronto; de modo que ante la aparición de los casos en el Perú lo adecuado es contener la propagación del COVID-19 en la población y nuestro sistema de salud debe identificar a personas con síntomas como fiebre o tos, aislarlos y manejarlos. Debe haber protocolos, infraestructura, presupuesto y logística, y educar a la población para que refuerce sus prácticas de higiene (lavado frecuente de manos, no tocarse la cara, no dar la mano ni beso al saludar). Las personas con síntomas de resfrío deben permanecer en casa y usar mascarilla, y hay que cuidar a los más vulnerables.