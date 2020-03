Proyecciones y factores para frenar el COVID-19

“Cuando hablamos de una proyección de 20 mil afectados por el coronavirus en el Perú, entre infectados y pacientes que desarrollen la enfermedad, solo entre 200 y 500 podrían necesitar hospitalización”, reveló el Dr. Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud.

En porcentaje se entiende mejor: por cada 100 peruanos infectados de coronavirus, no más de 3 terminarían hospitalizados. Y se trata de proyecciones oficiales del INS.

Como se sabe, la gravedad dependerá de la edad (los más vulnerables son los mayores de 70 años) o aquellos que sufren males pulmonares u otras enfermedades que comprometan su sistema inmunológico.

Para los países de nuestra región, los expertos coinciden en otros factores como el clima, la distancia y la capacidad de los sistemas de salud.

Al cierre de la presente edición, Cuba se convirtió en el país número 11 en confirmar casos de coronavirus que, según datos oficiales, no superan los 150 infectados. De ellos, solo en Panamá y Argentina se registraron muertes.

PUEDES VER Gobierno dispone 7 nuevas medidas para encarar al coronavirus

Nuestras cifras aumentan rápidamente, pero nada comparable con lo que viene sucediendo en China, Corea del Sur, Italia, Irán o Estados Unidos. Países que siguen soportando los fríos propios del invierno boreal (ver infografía).

Diversos expertos, entre los que destaca el Dr. Gúbio Soares −célebre por haber identificado el virus del Zika−, insisten en que “estamos en pleno verano y esto dificulta la propagación de este virus. El COVID-19 no podrá sobrevivir en el calor porque llega a las proteínas que protegen el material genético del virus. Cuando hay calor, el virus no vive. En el frío, el virus vive 10 minutos, y en el calor no sobrevive cuatro minutos”.

Por su parte, el profesor Paul Hunter, un experto de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, consultado por BBC reveló que “en países más cálidos, donde no llueve tanto, la gente suele pasar menos tiempo en espacios cerrados y más tiempo afuera. Y no se necesita mucho de eso para cambiar el comportamiento de una infección”, explica.

PUEDES VER Mincetur: Vigencia sobre suspensión de vuelos se conocerá en las próximas horas

Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, sostiene también para la BBC que “el factor climático probablemente sí ha ayudado a una más lenta propagación del coronavirus, especialmente en un hemisferio sur que apenas empieza a despedirse del verano”. Para el hemisferio norte (aún en invierno) añade que “si el coronavirus se comporta como la influenza y los virus gripales, es de esperar que en época de verano bajen los casos, y ese es un factor a considerar”.

Toma distancia

La distancia también juega un rol importante (ver infografía). Si revisamos los primeros casos de infectados, solo el de Chile procede de Asia, mientras que en los casos de Brasil, Argentina, México y Colombia, los “números cero” proceden de Italia. Y de España vino el primer paciente peruano identificado con el mentado virus.

La capacidad de los sistemas de salud es fundamental. Si bien esto puede funcionar en los países europeos, China y EEUU, nuestros países tienen a su favor la experiencia en recientes epidemias como el cólera, dengue, zika y malaria.

PUEDES VER Coronavirus: paciente en estado grave fue derivado al Hospital Rebagliati

De ahí que las recientes medidas que asumió la administración Vizcarra han sido saludadas por los especialistas.

Muchas de estas medidas son propuestas y analizadas en la página www.medium.com, donde Tomás Pueyo sustenta un buen análisis científico de la pandemia (en países del hemisferio norte), resaltando la oportuna reacción de Taiwán, y con propuestas que coinciden con las que está asumiendo el Gobierno peruano. De paso, ofrece pautas para que los empresarios sepan en qué momento cerrar la oficina para evitar el contagio de sus trabajadores.