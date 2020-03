Coronavirus: Familiares de paciente sospechoso de Covid-19 llevó a la Policía para que lo atiendan [VIDEO]

Familiares de un joven de 27 años que hace unos días arribó a la Capital de la Amistad procedente de Uruguay, supuestamente con síntomas del temible Covid-19, denunciaron que médicos y enfermeras del Hospital Regional Lambayeque se negaron a realizarle las pruebas de descarte, indicándoles que no estaban preparados para hacerlo.

Los familiares dijeron que se vieron obligados a llevar a la Policía para que puedan tomarle las muestras necesarias y se haga la prueba de descarte, pues si no es un paciente con coronavirus, entonces lo podrían tratar de la enfermedad que padece.

“Mi hermano debió tirarse en la carpa verde para ser atendido y aún así lo querían enviar a mi casa. Incluso los médicos y enfermeras no nos han informado qué es lo que debemos hacer, pues dicen que por el momento es paciente ambulatorio hasta que se sepa que harán con él”.

Los familiares del paciente revelaron que ellos se encuentran asustados y se están informando por sus propios medios de cómo es la enfermedad y qué hacer con un paciente. “Nosotros sabemos que debe estar en cuarentena, pero lo que no sabemos es si es que debe estar sólo en cuarto solo, si debemos asignarle cubiertos y enseres propios hasta que se determine si está o no contagiado. Las autoridades de Salud por el momento no se han manifestado al respecto, pues esperamos que se les llame la atención a los médicos y enfermeras de este nosocomio”, dijeron.

Ellos esperan que para mañana estén conociendo los resultados de las pruebas hechas a su ser querido.