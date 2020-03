Una de cada dos escolares ha sufrido burlas por su menstruación

Rosario, de 16 años, cuenta que estaba en 2° de secundaria cuando le vino su menstruación por primera vez. La experiencia para ella no fue fácil. La menor no sabía mucho sobre el tema, solo lo que su mamá le había explicado al respecto: que en algún momento le iba a venir y que no tuviera miedo. Pero no conocía nada sobre los malestares que la tomaron por sorpresa, como los cólicos, porque en la escuela tampoco le enseñaron. “No podía caminar por el dolor”, cuenta la adolescente.

En su colegio no pudo contarle lo que sucedía a sus docentes, pues quería evitar que sus compañeros se enteren de que estaba menstruando y que se mofen. Así, el 57% de las escolares ha oído burlas por parte de varones. Esto representa a una de cada dos alumnas, según el estudio “Retos e impactos del manejo de higiene menstrual para las niñas y adolescentes en el contexto escolar” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto de Estudios Peruanos. Los comentarios provenían de otros alumnos e incluso de algunos profesores. Rosario cuenta que los jóvenes hasta sentían asco.

PUEDES VER Miles salieron a las calles y alzaron su voz contra los feminicidios y la impunidad

Sin embargo, las burlas solo son una parte del problema, pues el 85% de las entrevistadas, que fueron escolares de Huancavelica, Loreto, Lima y Ucayali, señalaron que no se sentían cómodas con los baños de sus instituciones educativas, debido a que no están limpios y carecen de insumos como papel y jabón. Además, tampoco experimentan la privacidad necesaria por la falta de pestillos en las puertas, de tachos sin tapas, entre otros.

Ana de Mendoza, representante de la UNICEF, señala que es este es el “primer estudio que se hace de esta naturaleza en el Perú”. El documento busca visibilizar un problema que hasta el momento ha sido visto como algo privado. Según los resultados, también existe un sentimiento de culpa por parte de las escolares. El 99% expresó haber tenido vergüenza, así como temor de mancharse.

De Mendoza agrega que trabajar con hombres también es importante, pues los jóvenes deben apoyar a las menores que estudian con ellos. "Las instituciones educativas están trabajando como si no existiera este tema, cuando afecta a la mitad de su población adolescente", aseveró. Ella manifiesta que los colegios no están preparados para un buen manejo de la higiene menstrual.

Falta de información

El estudio determinó que muchas menores desconocen por qué viene la menstruación.

Un 21% brindó una interpretación propia a partir de la información que les dieron; otro 21% señaló que viene cuando el cuerpo bota la sangre “mala” para purificarse; y el 21% también dijo que es algo que les pasa a todas las mujeres. En tanto, un 13% aseguró no saber nada del tema.