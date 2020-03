Sin salud no podemos disfrutar de nada porque es el primer pilar de una existencia digna, completa, plena. El mundo de los enfermos transcurre a otro ritmo, se paraliza, complica. No solo los que sufren alguna enfermedad son los desasosegados espectadores de como el mundo que está allí afuera sigue su curso, implacable, como si nada pasara, también lo son sus entornos. Todo el ecosistema familiar se dificulta cuando uno de sus miembros cae en un problema de salud, sobre todo si este problema es de moderado a grave. Trámites, exámenes, pruebas, tratamientos, medicinas, aislamiento. Un circuito tedioso, indeseable, que transcurre mientras la mayoría sana de la población sigue viviendo insolidaria, como sin con ellos no fuera. Ese es el mundo paralelo de los enfermos, marginales temporales a quienes el sistema los obliga a dar un paso al costado mientras intenta curarlos y reinsertarlos. Un mundo sombrío que se padece aún más cuando todo el resto sigue igual, salvo nosotros o los nuestros. El asunto cambia cuando aparece una pandemia como el COVID-19, pues pone a toda la sociedad en guardia y democratiza los padecimientos. Nos recuerda que, mientras tenemos la suerte de estar sanos, hay mucha otra gente que la está pasando mal y que necesita de nuestra ayuda, solidaridad y que, tarde o temprano, los enfermos podemos ser nosotros. La histeria, el temor y la prevención ante el coronavirus convierte a todo el mundo en un mundo de enfermos, es decir, el mundo de los enfermos se relaciona, más que nunca, con el mundo de los sanos y forman uno solo, como siempre debe ser.