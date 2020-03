Lambayeque: Gobernador Anselmo Lozano cambia régimen laboral de gerenta general

El pasado 6 de marzo, el gobernador regional Anselmo Lozano modificó el régimen de contratación de la gerenta general María Castro Grosso, luego que en octubre del 2019 el Consejo Regional de Lambayeque (CRL) dejara sin efecto el acuerdo que fijaba su remuneración.

A través de la resolución ejecutiva regional n.°0000093-2020, Lozano establece que a partir de la fecha la funcionaria percibirá sus remuneraciones bajo Contratación Administrativa de Servicios por designación (CAS de confianza) con eficacia anticipada al 25 de octubre del 2019.

Según el documento, existe un informe técnico de la Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto donde se confirma la existencia de recursos necesarios para realizar el cambio de régimen laboral teniendo en cuenta el mismo monto remunerativo que percibía en el 2019 (S/13,000).

Enterados de esta situación, el pleno del CRL aprobó por mayoría comunicar el hecho al Órgano de Control Institucional y al Ministerio Público porque podría existir una irregularidad al momento de desembolsar los pagos de noviembre y diciembre del 2019 a favor de la gerenta, pues estos no tendrían la certificación presupuestal.

“Al no haber sido certificada (en el 2019) como se le puede pagar con presupuesto del año 2020. A partir de enero (de este año) se le puede pagar, pero antes no. (...) Si concreta la remuneración, nosotros lo denunciaremos ante los órganos pertinentes”, aseveró el consejero Antonio Sánchez Chacón.

Consultada al respecto, Castro Grosso explicó que no existe ninguna irregularidad en su designación como CAS de confianza, por lo que contará con el respectivo reconocimiento de devengados.

"Yo no he participado del proceso. El consejo regional mucho se ocupa de la gerencia general, en lugar de ocuparse de temas realmente importantes para la región", cuestionó.

Como se recuerda, en noviembre del 2019, la funcionaria fue ratificada en el cargo de gerenta general, pero no se le había fijado un sueldo, lo que vulneraba la normativa. Incluso, hasta la tarde de hoy, el gobernador no había oficializado dicha remuneración. De concretarse el pago a fin de mes, Castro Grosso recibiría más de S/65,000 incluyendo el desembolso por los meses en los que no recibió su sueldo.

La República intentó entrevistar al gobernador regional para detallar los criterios que se tomarán al momento de fijar la remuneración de la gerenta general, pero solo atinó a decir que él se encargaba del manejo del Ejecutivo regional.