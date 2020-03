Epsel niega que chiclayanos consuman agua contaminada

Luego de una serie de imágenes que se difundieron por Facebook donde se evidenciaba la rotura de un tanque elevado, el subgerente de Producción de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Roberto Vallejos Cortez, descartó que la población de Chiclayo esté consumiendo agua contaminada, pero sí confirmó la afectación en dicha infraestructura que abastece a más de 30,000 pobladores del distrito de La Victoria.

Como se recuerda, a través de las redes sociales, se empezaron a difundir unas imágenes de Google Earth, donde se podía apreciar el fondo del tanque con sedimento verde, lo que colocaba en duda la calidad del agua que se distribuía a las familias.

Ante esta situación, el funcionario de Epsel explicó que efectivamente el tanque presenta una rotura en la cúpula desde hace unos tres meses, por lo que se decidió ya no reservar agua en dicho espacio. Actualmente, el agua se viene distribuyendo por conducto cerrado a través de las redes existentes por ese motivo el líquido ya no pasa por el tanque elevado.

El último reporte de la Oficina de Control de Calidad de Epsel revela que el agua tiene una concentración de cloro residual de 0.6 miligramos por litro, valores que se encuentran dentro de lo permitido en el Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano.

“El agua no ingresa al reservorio elevado para evitar la contaminación, pues el agua estaría expuesta al medio ambiente. Utilizar estos tanques elevados permiten dar una mayor y mejor cobertura, pero por ahora no se está utilizando por eso el agua no está llegando a las casas con la misma presión”, detalló.

Según contó el funcionario, en los próximos meses, la entidad concluirá el expediente técnico para rehabilitar la infraestructura afectada cuyo costo superaría el medio millón de soles. Hasta que se concrete dicho proyecto, Epsel instalará una cobertura metálica con planchas especiales en reemplazo de la cúpula lo que permitirá volver a utilizar el reservorio.

“Estimamos que nos costaría unos S/150,000. La instalación tomaría unos dos a tres meses, porque el trabajo en altura se debe realizar en un horario especial para evitar los vientos fuertes”, finalizó.