El presidente Martín Vizcarra anunció ayer el aislamiento preventivo, por catorce días, de todos los viajeros que ingresen al Perú provenientes de China, España, Francia e Italia. Asimismo declaró emergencia sanitaria nacional. La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló que medida del aislamiento era la más efectiva después del lavado de manos, en el aeropuerto Jorge Chávez todo transcurrió con relativa normalidad.

A las 5:00 p.m. de ayer arribó a Lima un primer vuelo procedente de Madrid, España, y todos sus pasajeros, sin excepción, fueron dirigidos a una sala de embarque acondicionada con servicios de salud y de migraciones, donde llenaron formularios con información para el seguimiento de la enfermedad y se les realizó un tamizaje.

"Nos tomaron la temperatura y nos hicieron llenar un formulario donde indicábamos los países y ciudades que habíamos visitado últimamente. Como no teníamos síntomas, nos dejaron ir. En ningún momento nos hablaron de aislamiento", declaró la peruana Maruja Sánchez, pasajera del vuelo 6659, el segundo procedente de Madrid, que arribó a Lima poco después de las 7:00 p.m.

Testimonios similares dieron pasajeros llegados de Francia, Colombia y Chile, quienes confirmaron que el control de temperatura y presión arterial (en casos de adultos mayores) se extendió a todos los vuelos internacionales. No obstante, sobre la recomendación de aislamiento ninguno dio razón.

“En mi vuelo había un par de personas que tosían mucho, pero no sé qué habrá pasado con ellas. A mí me tomaron la temperatura con una pistola que apuntaron en mi frente, solo eso. Luego llené un formulario y me dejaron ir”, contó Roger Gaviria, turista colombiano que llegó en vuelo procedente de Medellín.

Nada que ver con la disposición de emergencia sanitaria anunciada por Vizcarra, la cual incluye el aislamiento preventivo, en sus viviendas, de las personas que lleguen de los países mencionados.

LAP activa la alerta 5

Mientras tanto, Lima Airport Partners (LAP) informó a la opinión pública que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud, decidió activar la alerta 5 (epidemiológica) de su plan de emergencia.

Indicó que dicho plan se vincula con los protocolos de respuesta establecidos para el control del coronavirus (COVID-19) que lleva a cabo el Minsa en el aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, LAP aseguró que está brindando todas las facilidades a las autoridades para que puedan identificar y atender adecuadamente a los pasajeros que presenten síntomas del virus durante el vuelo.

Precisó que está trabajando “en estrecha coordinación con el Minsa desde hace varias semanas en diversas líneas de acción: capacitando al personal de la comunidad aeroportuaria, colocando paneles informativos y desarrollando labores de prevención para proteger a los pasajeros, usuarios y empleados del aeropuerto”.

Vizcarra hace un llamado a la calma

El presidente Vizcarra formuló un llamado a la calma y pidió a los ciudadanos actuar con responsabilidad. “Los peruanos hemos afrontado juntos diversas circunstancias y adversidades, esta no debe ser la excepción. Autoridades y ciudadanos debemos estar hoy unidos como lo hemos estado siempre”.

Por otra parte, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) indicó, vía Twitter, que propagar una enfermedad peligrosa sabiendo que se es portador y se trata de un mal contagioso está penado hasta con 10 años de cárcel.

“A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros provenientes de esos países que deben aislarse durante 14 días”.