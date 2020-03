A horas de la mañana, el ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que la norma decretada por el presidente de la República sobre la suspensión de clases era “obligatoria” para los colegios públicos y privados. Esto debido al aumento a 17 casos de coronavirus en Perú.

En caso no se cumpla con el Decreto Supremo, el colegio sería sancionado por el Ministerio de Educación (Minedu). “Esta norma es de obligatorio cumplimiento, cualquier desacato tiene que ser sancionado”, indicó el titular.

“Vamos a hacer una acción inmediata contra los colegios que no han aceptado”, señaló a RPP. Sobre el desacato de algunas instituciones privadas, el ministro expresó que “espera que los colegios que no han acatado la norma es por no leer el Decreto Supremo".

“El día de hoy si es que (algunos colegios privados) continúan clases, nosotros vamos a hacer las coordinaciones. Porque ese local puede ser clausurado”, manifestó. Además, el ministro de Educación señaló que los menores de edad deben evitar estar cerca de personas con signos de resfrío.

“Eviten las aglomeraciones. Estar atentos sobre las recomendaciones que realicen los colegios. Los padres deben estar atentos”, indicó. Acerca de las clases de los colegios públicos, Martín Benavides anunció que se recandelizaran las actividades como medida por estos primeros 15 días de suspensión.

En caso se alargue el proceso, esto podría darse de manera virtual. “Estamos diseñando estrategias para que nadie salga afectado”, señaló. En caso de los colegios privados deben tener en cuenta que la recuperación es obligatoria.

Esto también fue señalado en primera instancia por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), quienes precisaron que los colegios privados tienen la obligación de recuperar clases para no ser sancionados.

Sobre el caso de las universidades, el ministro precisó que le parece correcto su accionar de postergar sus clases para evitar el contagio del COVID-19. Hasta el momento, aún no se reportan más casos.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

- Fiebre y escalofríos.

- Tos y estornudos.

- Dolor de garganta.

- Malestar general intenso.

- Respiración rápida.

- Sensación de falta de aire.

¿Cómo prevenir el coronavirus?

El Minsa recomendó a la población lavarse las manos frecuentemente, en un mínimo 20 segundos. Asimismo, aconsejó cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.