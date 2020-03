“La medida es segura para los chicos. Si dan más días, mejor”, dijo Yolanda, una madre de familia del colegio San Vicente de Ferrer, en Los Olivos, mientras esperaba la salida de su hijo del nivel primaria. A su lado, Carmen le daba la razón. “De repente lo que hemos pagado (este mes) servirá para otras cosas, pero lo importante es la seguridad de nuestros niños”.

Un cartel escrito a mano, al exterior de la referida institución educativa, explicaba lo que ocurría. "Se comunica que el presidente de la República ha suspendido las clases hasta el 30 de marzo a nivel nacional. Por tal motivo todas las actividades propias del colegio: reuniones mensuales, escuelas de padres, talleres, retiros, catequesis, también se han suspendido. Estar atentos a las noticias".

Y es que solo unas horas antes (la mañana de ayer), el presidente Martín Vizcarra anunció la postergación de clases de colegios privados y públicos, a nivel nacional, para reducir el contagio del COVID-19, que viene afectando a más de 125 mil personas en el mundo y a 17 en el Perú. “Tenemos la obligación de cuidar la salud de todos los peruanos, niños y estudiantes”.

Para ello, agregó el mandatario, el Ministerio de Educación (Minedu) transferirá 165 millones de soles, con los que se adquirirán kits de higiene en los diversos centros educativos.

“El Minedu ha actualizado las disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos para el año 2020, para autorizar a los directores de colegios públicos a comprar productos de limpieza con recursos asignados para labores de mantenimiento”, explicó el ministro de Educación, Martín Benavides.

Para Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), la medida es acertada, pues, como se recuerda, desde hace unos días la venían planteando. Sin embargo, dijo que también es importante saber que muchas instituciones educativas en el interior y la capital no tienen condiciones mínimas de salubridad. “El 80 % de colegios ubicados en áreas rurales no tiene servicios básicos”, informó.

Castro adelantó que hoy a las 3 de la tarde se reunirán con el titular de Educación para abordar este tema; así como la situación de los docentes.

El año escolar debía iniciarse el lunes 16 de marzo en los colegios públicos, mientras en los privados ya había comenzado en los primeros días del mes. Según el Minedu, son 9 millones de estudiantes (cerca de 6 millones 470 mil de escuelas públicas y 2 millones 500 mil de privadas) los que deberán acatar la medida del Ejecutivo.

¿Cómo se recuperarán las clases?

"En la página de Facebook ya ha salido, dicen que recuperarán las clases en vacaciones. Y es mejor así porque estaba preocupada. Me dijeron que el lunes vinieron al colegio niños de Italia y España, y nos preocuparon", contó Lucía, al exterior del colegio Trilce de Los Olivos, mientras acudió a dejar la lonchera de su hijo que cursa el primero de primaria.

Pese a que la mayoría de padres saludó la medida del Ejecutivo, también tienen dudas sobre cómo sus hijos recuperarán estas dos semanas de clases.

Advertencia de Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a los colegios privados (en los que tiene competencia) que es obligatoria la recuperación de las horas lectivas, de lo contrario, serán sancionados y deberán devolver el pago del mes de marzo.

Por ejemplo, en el caso del colegio San Agustín, en San Isidro, aseguraron tener un plan establecido para la recuperación de clases. "Los padres de familia, obviamente, expresan su preocupación por todos los medios, pero hemos tratado de dar la calma. Lo que realizaremos es la implementación de clases virtuales para determinados ciclos. Habría que darles las pautas. También habrá recuperación de clases. Ya hay un plan establecido, de repente fines de semanas o usaremos algunas vacaciones", comunicó.

Sin embargo, en el caso de los colegios nacionales, el brindar clases virtuales no es muy factible. Para la exministra de Educación Marilú Martens, “el Minedu debe publicar lineamientos para saber cómo los colegios nacionales recuperarán las horas, un plan de recuperación que debe implementarse. Definitivamente los colegios privados cuentan con mayores herramientas para brindar clases virtuales, por eso en los nacionales se debe brindar las facilidades, pero con un sustento”.

Lucio Castro, del Sutep, también planteó una posible solución para la recuperación de clases en los colegios públicos.

“Consideramos que existen diversos mecanismos para recuperar las clases perdidas. Para aquellos colegios de un solo turno, proponemos que se incremente una hora diaria de clases para recuperar el tiempo perdido por la postergación. En aquellos locales que usan los dos turnos, podríamos usar los sábados”, aseveró.

A través de un comunicado, el Minedu adelantó que publicará “próximamente” los lineamientos técnicos orientados a asegurar que los estudiantes de escuelas públicas reciban las horas lectivas que dejarán de impartirse debido a la postergación. En relación con los planteles privados instaron a que presenten planes de recuperación de clases para no afectar el aprendizaje de los estudiantes. “Estos planes deben ser coordinados con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los gobiernos regionales correspondientes”.

Se opusieron a la medida

Pese a que la medida busca prevenir el contagio del COVID-19 en los escolares, no todos los colegios se mostraron de acuerdo con la medida, y, a través de redes sociales, muchos comunicaron a los padres de familia que hoy las clases continuarían mientras no exista una norma vigente. “Es una medida apresurada, no podemos meter en el mismo saco a colegios estatales y privados. En los planteles privados tomamos medidas de prevención, pero igual debemos acatar”, dijo el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, a pesar de que uno de los primeros casos de COVID-19 en el país se dio en un alumno del colegio Newton. Asimismo, dijo que no se devolverán las pensiones ya pagadas del mes de marzo.

Talleres de Panamericanos

Como parte de las medidas ante el coronavirus, también se suspendió el inicio de los talleres deportivos del Programa de Formación y Captación de Talento de los Juegos Panamericanos en las sedes del Proyecto Especial hasta el 30 de marzo. Así, se esperan resultados.

El Defensor del Pueblo informó que las máximas autoridades han pedido al presidente Martín Vizcarra la convocatoria a un Consejo de Estado para evaluar al más alto nivel “la amenaza nacional del coronavirus”.

La suspensión de clases es como una cuarentena

El Ministerio de Educación en un comunicado recalcó a padres de familia y estudiantes que la suspensión de clases no es más vacaciones, ni para paseos al mall, ni salidas al cine, ni para que los niños y jóvenes vayan a fiestas.

En ese sentido la Dra. Rosa López Martínez, médica intensivista del Hospital Almenara, advirtió "a todos tomar la suspensión como una cuarentena".

"En Italia la suspensión inicial de clases y labores fue tomada como asueto y la gente se fue a los cines, a reuniones familiares, a los centros comerciales. Ahí fue donde se diseminó la epidemia. (Vayan) a casa, a extremar medidas de precaución y de higiene", reiteró la Dra. López.

Opiniones

Edgardo Palomino - Presidente de Acopril: “Al año, el nivel inicial debe acumular 900 horas de clases; en primaria, 1,100 horas; y secundaria 1,200 horas. Vamos a recuperar las clases ya sea por las tardes, los sábados o durante las vacaciones”.

Lucio Castro - Secretario del Sutep: “El 80 % de instituciones educativas ubicadas en áreas rurales no tiene servicios básicos. La infraestructura educativa tiene un déficit de más de 100 mil millones de soles, según Pronied".

Marilú Martens - Exministra de Educación: “A todos los colegios se les transfiere un monto anualmente a inicios del año, para que puedan realizar el mantenimiento de sus baños, pero parece que no es su prioridad”.

Flor de María - Madre de familia: “(La medida) debe ser más tiempo para que no se propague más (el coronavirus). Recién empieza. Así se inició en Italia y mira cómo están ahora. El presidente debió cerrar hace tiempo el aeropuerto”.