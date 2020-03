Mirko Lauer escribió el domingo sobre los sutiles problemas por el coronavirus para los saludos de contacto entre pieles, pero como las precauciones no se agotan en una sola columna, tomo acá la posta para ofrecer más sugerencias, siempre en beneficio del amable lector.

Un beso francés en modo coronavirus implica un problema, especialmente si no es con la persona regular, pero ahora ya ni se podrá practicar el ‘kunit’, el beso esquimal que no es con labios sino con frotación de narices.

Tampoco el beso siciliano, donde si el jefe de la mafia te lo estampa en la mejilla, todos sabrán que eres de los suyos.

Nunca fue bien visto, pero ya no se podrá traicionar por 30 monedas con el disimulo de Judas, cuando no identificó a Jesús con el dedo sino con un beso.

El primer beso puede ser tan aterrador como el último, dice la escritora cubana Daina Chaviano, pero el poeta francés Paul Géraldy recita, con más razón, que ‘lo más difícil no es el primer beso sino el último’, y Joaquín Sabina canta que ‘lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción’, pero esa aventura, aunque valga la pena, es hoy riesgosa.

El escritor alemán O.K. Bernhardt sugiere ‘no olvidar que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos’, y Bécquer que ‘el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada’, pero a este paso, ya no se podrá ni clavarle la mirada a alguien.

Olvídense de despedidas besuconas como la del exministro Idel Vexler, y ni pensar en ‘El beso de la mujer araña’, o en una despedida sin beso pero tan cercana como la de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman al final de ‘Casablanca’ (“siempre tendremos París”).

Y los viejos comunistas nostálgicos, olvídense de practicar el cálido, apasionado e histórico saludo de Leonid Brezhnev y Erich Honecker, en el 30 aniversario de la RDA. Ahora eso ya no es bien visto, en todo sentido, ni en el de la salud pública ni en el de la política.