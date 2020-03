El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, asegura que la pena de muerte no está en la agenda del Gobierno y aclara que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no ha hecho ninguna propuesta en ese sentido. Dijo que sus declaraciones sobre este tema han sido descontextualizadas.

Castañeda Portocarrero descartó de plano una posible modificación constitucional para aplicar esta drástica condena a violadores y feminicidas. “(Ello) queda totalmente descartado”, sostuvo. Precisó que el Ejecutivo no tiene ninguna propuesta al respecto.

Este tema generó polémica en el país, a raíz de las declaraciones formuladas por el jefe del Estado el domingo último.

Para algunos analistas, Vizcarra dejó abierta la posibilidad de recurrir a la aplicación de la máxima pena cuando fue abordado por la prensa. “Hay que evaluarlo”.

El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar, pero una medida no va a solucionar el problema”, señaló entonces.

Tratados internacionales

Luego de recorrer varios hospitales en la ciudad de Huancayo para verificar los protocolos establecidos contra casos de coronavirus, el titular de Justicia y Derechos Humanos aclaró: “La pena de muerte no está en agenda, el presidente (Vizcarra) no ha hecho una propuesta sobre la pena de muerte. Lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos que se requieren para poder enfrentar todo este clima de violencia. Hay que ver de forma completa toda la declaración, él no introduce alguna propuesta”.

Castañeda Portocarrero reforzó su versión, asegurando que el mandatario es respetuoso de los tratados internacionales, haciendo alusión al Pacto de San José de Costa Rica que obliga al Perú a abstenerse de aplicar la pena de muerte, salvo por traición a la patria en casos de guerra exterior.

“Lo que les puedo decir es que como ministro de Justicia, la pena de muerte no está en agenda, no estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa, no vamos a renunciar a ningún tratado internacional.

El presidente es y será muy respetuoso de los tratados internacionales y eso queda totalmente descartado”, puntualizó.