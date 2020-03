La gestión del ex gobernador Humberto Acuña Peralta está en la mira de la Contraloría General de la República que a través de una auditoría externa a los estados financieros del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en el ejercicio fiscal 2018 detectó presuntas irregularidades y falencias en el manejo de los recursos y en la administración de propiedades valuadas en más de 600 millones de soles.

La empresa auditora Jeri Ramón & Asociados convocada por la Contraloría sostuvo que no validó los rubros de Inventarios de la sede central por 63 millones 478 mil soles, tampoco se hizo con los servicios y propiedades de la Gerencia Regional de Educación, Hospital Regional por más de un millón 200 mil soles. Además se detectó la falta de saneamiento técnico legal de los terrenos del sector Salud y situaciones que generan incertidumbre en la ejecución de obras.

Saldos contables

El servicio de control sostiene que el problema detectado en el ente regional es porque los funcionarios no dieron de baja suministros valuados en más de 300 mil soles.

En tanto, la Gerencia Regional de Salud no realizó el inventario físico por tener un saldo contable de casi 35 millones de soles; mientras en la Gerencia Regional de Educación se identificó una diferencia no conciliada de 7 millones 254 mil soles en la cuenta contable 1301. Una situación similar sucedió en la Ugel Lambayeque que no efectuó el inventario físico por 2 millones 174 mil soles y el Hospital Regional Lambayeque no realizó un inventario físico y existe un saldo contable de 17 millones 873 mil soles.

A este resultado se suma una diferencia no conciliada de 148 mil soles en el hospital Las Mercedes, y una situación similar ocurre en la Ugel Chiclayo, donde existe un saldo contable de 839 mil soles.

Asimismo, los auditores no pudieron validar el rubro Servicios de la Gerencia Regional de Salud por 661 mil soles y el rubro Propiedad por 575 millones 631 mil soles. Esta situación se repite en el rubro Propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones (Peot) por más de 129 millones de soles y de la Gerencia Regional de Educación por 8 millones 174 mil soles.