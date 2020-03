Tras la difusión del vídeo donde un joven, que era intervenido junto a sus amigos, amenazó con violar a la hija de un serenazgo, uno de los protagonistas se pronunció sobre la acusación.

Daniel Habibi de 18 años pidió disculpas por su comportamiento e indicó que su error fue "comportarse de esa manera en público”.

“Yo pido disculpas, así como ayer lo dije, los vecinos no tienen la culpa, ni tampoco tienen por qué escuchar nuestros gritos, ni la gresca contra los serenos. Yo he auto reflexionado y tengo claro que mi error ha sido, tal vez, comportarme de esa manera en público”, indicó a Buenos Días Perú.

Asimismo, aclaró que fue su amigo quien vociferó la terrible frase hacia el trabajador edil. No obstante, reservó su identidad.

“Toda la culpa ha sido echada hacia mi persona por lo mismo que mi nombre ha sido muy manchado en ciertos medios periodísticos, en las redes sociales. Todo el barro, se podría decir, me ha caído a mí. “Me ahorraría muchos problemas diciendo el nombre de la persona, pero, así como yo, él también tiene una familia, un nombre, una imagen y no me gustaría que con lo que estoy pasando sea partícipe otra familia más”, mencionó.

Asimismo, manifestó que su amigo y el trabajador edil se agredieron físicamente. Daniel también indicó que el joven acusado se encuentra compungido por su accionar “Él me ha demostrado es que está arrepentido”, finalizó.

Como se recuerda, los serenos de La Molina solicitaron a un grupo de jóvenes que se retiren del lugar. Uno de los agentes lo llamó “pavo”, por lo que el joven se enfureció y lo retó para que vuelva a calificarlo de esa forma.

La situación generó una pelea. El muchacho arremetió contra el uniformado y amenazó con abusar sexualmente de su hija en sociedad con sus amigos.

“Vienes acá a tildar a uno de pavo. A ver dime, pues ¿Cómo te llamas? Oye, conche*** Identifícate, pues. ¿Me has dicho pavo o qué? (...). A tu hija la vamos a violar, pavo”, vociferó.