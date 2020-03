Grave: hospital Regional de Huacho carece de personal y de equipos médicos

La Defensoría del Pueblo advierte que el Hospital Regional de Huacho presenta serias deficiencias en la atención a pacientes debido a la falta de equipos médicos.

Este organismo halló que el servicio de Emergencia tenía un solo monitor multiparámetro para 16 camas, el ecógrafo dejó de funcionar hace seis meses y el servicio de tópico inyectables y rayos x que deben ser exclusivo para esta área, están siendo utilizados por todos los pacientes del hospital debido a la falta de personal y equipos.

Asimismo refirió que en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal se necesitan incubadoras y en la sala de operaciones hacen falta respiradores mecánicos.

La Defensoría no encontró jabón ni papel toalla en los baños, elementos importantes para prevenir el contagio de enfermedades. Otro hallazgo importante es la falta de personal para atender la gran demanda de pacientes que atiende este nosocomio.

Instrumentos médicos sin esterilizar

Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo precisó que, solo está funcionando uno de los dos calderos que tienen y que son empleados para proveer de agua caliente en los diferentes servicios como la cocina y la lavandería y la esterilización de los instrumentos médicos.

“El caldero que se encuentra habilitado está en peligro de dejar de funcionar porque hace más de cinco años que no recibe mantenimiento y ya está presentando fallas en el regulador de vapor. No puede entrar a mantenimiento porque el segundo caldero se encuentra malogrado y no se tiene cómo reemplazarlo”, manifestó Lozano.

Indicó que tras conversar con las autoridades del hospital, se le informó que han solicitado al gobierno regional y al Ministerio de Salud la compra de un nuevo caldero y asegurar, de esta manera, el funcionamiento de todas las áreas del hospital. Además, informó que a pesar que el número de pacientes asegurados por el SIS han aumentado, el presupuesto del hospital se ha reducido en 5 millones en los últimos 3 años.

La Defensoría del Pueblo recomienda al gobierno regional a dotar de los recursos para la compra de un caldero y de equipos necesarios como: ecógrafo y rayos x para que puedan garantizar la oportuna atención a los pacientes.