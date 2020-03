Cusco: Escritores presentan el primer libro trilingüe

José Víctor Salcedo

Cusco

El primer cuento ilustrado trilingüe ha sido presentado en Cusco. Ha sido escrito en quechua, español e inglés. Su título: Inkaq Suchin, Tesoro del Inka o The treasure of the Inka.

El texto de Fernando Valencia, Rodrigo Valencia y Miguel Fernández Baca cuenta la aventura de dos personajes, Yaw y Llamile, una llama hembra y otra macho que emprenden un viaje desde Cusco hacia Machupicchu en búsqueda del tesoro del inca. El libro nació tras un año de arduo trabajo.

"Es la aventura de dos personajes que andan en busca de su identidad y la excusa es el tesoro, que no es precisamente oro", explica Fernando Valencia.

Yaw y Llamile, reunidos en la Ciudad Imperial, deciden emprender el viaje hacia Machupicchu tal como lo hace un turista en estos días. Toman una combi hasta la estación de trenes del distrito de Ollantaytambo (Urubamba), allí abordan el tren hasta Aguas Calientes y luego suben hasta la maravilla de piedra.

"Es un libro que lo pueden leer todos. Usa un lenguaje bastante sencillo", expone Fernando, quien adquirió fama junto a sus amigos y su hijo por traducir películas animadas y de Hollywood al quechua. Una de las traducciones más aplaudidas fue un episodio de la película animada El rey león, cuando Timón y Pumba intercambian una conversación en quechua.

Fernando dice que el libro fue hecho en tres lenguas porque era un reto y una necesidad. "El quechua es una necesidad personal, el inglés es una necesidad global y el español de necesidad local".

Y es que, desde la perspectiva de los autores, estamos en tiempos en los que es importante rescatar el idioma inca, sin dejar de lado la importancia del español y el inglés. La obra literaria se hizo realidad gracias al auspicio de la Universidad Privada Andina del Cusco (UAC). Fernando espera que a mediano o largo plazo el libro se convierta en un anime y así pueda llegar al cine o a la televisión. También espera que se publique en plataformas como Netflix. “Queremos llegar a Netflix, pero también aspiramos a ganar un premio en los Oscar resaltando las costumbres y tradiciones de nuestra cultura”. v