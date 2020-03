Paciente cero con coronavirus en Perú: “Estamos tranquilos, aislados pero juntos”

Por: Carlos Páucar

L.F., de 25 años, se convirtió en el primer caso del coronavirus en el Perú. Lo llaman el paciente cero en nuestro país, de una epidemia que hasta el momento ha contagiado a 116.335 personas y ha producido 4.088 fallecidos en 114 países. Prefiere mantener su nombre en reserva. No quiere ser objeto de persecución. Pide tranquilidad y se evite la mala información.

¿Dónde, en qué país, crees que contrajiste la infección?

Estuve en tres países, Francia, España y República Checa. Yo, calculando los tiempos en que se presentaron los síntomas, pienso que no fue en un país sino en el vuelo de regreso. De República Checa fui a Barcelona, de allí a Madrid y de Madrid a Lima. Por tantos vuelos sucesivos, creo que en algún momento debo haber tocado o debe haber tosido alguien cerca para que yo me contagie.

¿Exactamente cuándo viajaste y regresaste?

Del 15 al 26 de febrero.

Ya en el vuelo de Madrid a Lima ¿te sentías mal?

No, llego a Lima el miércoles 26 de febrero. He estado asintomático hasta el 29 y allí empiezo a sentir los primeros síntomas. Tenía que empezar a trabajar el 1 de marzo y decido no hacerlo. No fui a trabajar desde que llegué de Europa.

¿Es cierto que dos veces te atiendes en una clínica y las dos veces te devuelven a casa?

Sí, verdad. Un médico particular me analizó y dijo que no era necesario el descarte del coronavirus pese a que se lo pedí.

¿Prefieres no decir el nombre del especialista?

No me gusta decir nombres. Mejor llamar a la conciencia de un hecho: no estábamos tan al alcance de ese descarte.

No estábamos conscientes de esa necesidad.

Así es. Iba a llegar en cualquier momento. Soy como el que recién está experimentando esto, desde el principio.

Es curioso. Viajas con tu novia y a ella le descartan todo contagio. ¿Cómo se explica?

Exactamente. Le hicieron las pruebas y salió negativo. ¿Cómo lo explico? Creo que fue porque me he contagiado ya de regreso… No sé cómo fue exactamente, pero los vuelos estaban a full y nos pusieron en sitios distintos. Allí me he contagiado y ella no. Cuando ya hemos regresado no he tenido tiempo de contagiarla, pues ella se ha ido a su casa para estar con su familia y yo con la mía. Después de unos días empecé a sentirme mal y le dije "prefiero no verte, quédate en tu casa porque tengo síntomas y no quisiera contagiarte".

Lamentablemente, sí se afectaron tus familiares.

En mi familia se contagiaron los que viven conmigo. Somos siete contagiados: mi tía (hermana de abuela), mis dos abuelos, mi primo, mi otro primo, mi tío (hermano de mamá) y yo.

¿Cada uno de los contagiados de tu familia está aislado? ¿Todos en la misma casa?

Todos estamos en casa, no salimos, aislados pero juntos. No es que cada uno está en su cuarto. Pero sí respetamos las medidas que nos recomiendan, el uso de las mascarillas, lavarse constantemente las manos, para que los que no están infectados no contraigan el virus.

¿Conviven con gente que no está infectada en la casa?

Mi mamá, por ejemplo, no está contagiada y se ha hecho el descarte y salió negativo. Igual con el hermano de mi mamá y su esposa. Ellos están en casa. Siguiendo las indicaciones, es menos riesgoso que uno se contagie.

Tú mismo llamaste al Minsa. ¿Crees que fuiste bien atendido por ese personal médico?

Sí. De hecho, hay errores por haber sido el primer caso. Se demoraban algunas veces, no teníamos médicos asignados, pero eso duró el primer día o máximo el segundo día. Después se han comportado muy bien. Nos han dado un número para que llamemos en caso de emergencia, nos han asignado dos doctores, y cualquier inquietud nos atienden las 24 horas. Eso se debe rescatar: desde que se supo que tenía el virus han actuado bien.

¿Cómo afrontas este alejamiento de amigos, familiares, compañeros del trabajo?

Bueno, nos organizamos bien, lo llevamos de modo positivo. Lo bueno es que mi familia no ha presentado mayores inconvenientes con los síntomas. Poco a poco irán desapareciendo.

¿Qué te han dicho los especialistas? ¿En cuánto tiempo sales de esta cuarentena?

Me dijeron que deben pasar 14 días (faltan tres) desde que tengo los síntomas. Deben venir aquí y descartar, espero que salga negativo. Los médicos decidirán qué hacer. En todo momento, estoy a disposición de ellos. Voy a buscar más información para saber qué hacer.

¿La decisión de mantener el anonimato es tuya o te lo pidió alguna institución?

Es mía, no quisiera que vengan a mi casa y se exponga a mis abuelos. Hay muchas personas que están desinformadas y en el colegio pueden hacer bullying. A un menor ni siquiera le dejaban entrar su colegio.

¿Cortaste en alguno momeno tu cuenta de Facebook?

Sí, lo hice. Hay gente que están malinformada. Pero yo estoy tranquilo. No quería alarmar a mi familia.

Tu experiencia servirá a otros compatriotas.

Hay que estar tranquilos. Cualquier detalle, llamar al 113 para saber, para prevenir. Hay que llamar a la reflexión. Es mejor informarse para que no haya inconvenientes en el colegio o el trabajo, y podamos vivir tranquilos los que, en este caso, tuvimos la enfermedad.