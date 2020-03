Por: Carlos Contreras Chipana

En medio de los casos sospechosos que se reportaron ayer durante todo el día, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que la cifra de pacientes contagiados por el COVID-19, hasta el cierre de esta nota, llegó a 11.

Este mal, conocido también como el virus de Wuhan (China), encendió ayer las alarmas en la provincia de Huánuco, luego de que la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informara que los dos nuevos casos confirmados se encontraban estables y aislados en su vivienda ubicada en esa zona del país.

Se trata de dos hermanos –un joven de 27 años y una escolar de 15– que volvieron a su tierra natal luego de realizar un viaje por Europa. Ellos no tienen ninguna relación con el paciente cero de Lima ni con el de Arequipa.

Según el gobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado, ambos pacientes estuvieron en Madrid (España) y París (Francia) entre el 13 y 27 de febrero. Luego, el 28 volvieron al Perú y desde ese día hasta el 4 de marzo estuvieron alojados en el distrito limeño de Carabayllo, para luego salir a Huánuco, adonde llegaron el 5 de marzo.

Esta ruta interna, entre Lima y Huánuco, es lo que preocupa a las autoridades porque los pacientes ya tenían el COVID-19.

“Ellos viajaron en un bus de la empresa Bahía Continental, con 50 pasajeros. Luego, el 6 de marzo, los hermanos acudieron a la Diresa Huánuco (hospital) porque no se sentían bien. Es ahí donde les tomaron las pruebas, con todos los antecedentes, y es así que el 10 de marzo (ayer) se confirmó el contagio”, explicó.

Los dos hermanos se encuentran en aislamiento domiciliario con su padre. El director regional de salud de Huánuco, Fernando Ramos Maguiña, precisó que el hermano de 27 años se presentó en la Diresa con tos, fiebre y dolor de garganta, pero con los días esos síntomas desaparecieron. En tanto, la menor de 15 años solo tuvo un día de fiebre, sin toser ni estornudar.

Sin embargo, pese a la advertencia, la escolar de 15 años no habría cumplido con permanecer en su casa durante el aislamiento, poniendo en riesgo de contagio a otras personas.

“Hemos coordinado con la Policía, la Prefectura y la Defensoría del Pueblo para poner un agente para que vigile la casa de los infectados, a fin de que cumplan con el aislamiento”, indicó.

A su vez, aseguró que la menor no fue al colegio porque aún no tenía uniforme. No obstante, la Plataforma Regional de Defensa Civil –tras realizar una reunión de emergencia– tomó la decisión de suspender las clases en los colegios públicos y privados hasta el 23 de marzo en Huánuco.

En busca de pasajeros

Otra de las medidas emprendidas, según el gobernador regional de Huánuco, es la identificación y ubicación de los viajeros que estuvieron en el mismo bus que los jóvenes infectados.

“Tenemos la relación de los pasajeros, pero como no figuran los teléfonos ni las direcciones estamos tratando de ubicarlos para monitorear su estado de salud. Ya hay un equipo trabajando con el Reniec”, explicó el gobernador tras reunirse con el ministro del Interior, Carlos Morán, quien llegó ayer a Huánuco.

Acciones en provincias

En Arequipa, donde está el otro paciente cero, se ha declarado la alerta epidemiológica y, al cierre de esta edición, se supo que dos proveedores de Aceros Arequipa (dos italianos y un peruano que vive en Italia) eran sospechosos de tener el COVID-19.

Ayer, el Gobierno dispuso que cada ministro se encargue de las acciones en una región.

Desde Áncash, tras visitar el estado de los colegios, el ministro de Educación, Martín Benavides, reiteró que las clases empezarán este lunes. En Cusco, su colega de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, afirmó que se garantizarán los protocolos en los sitios turísticos. Se debe indicar que en Huanta (Ayacucho) se han postergado las actividades por Semana Santa y en Ica, la fiesta de la vendimia.

"Tenemos que ser muy responsables. Los que regresan de Europa por favor ingresen a una cuarentena domiciliaria", afirmó la ministra de Salud.

Fieles deben evitar darse las manos

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana recomendó evitar darse la mano durante el saludo de la paz dentro de la Santa Misa.

En relación con la distribución de la comunión, recordó que la Iglesia enseña que “aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibirla en la mano, se le debe administrar la sagrada hostia. Siempre vigilando, y en las iglesias permitidas.“