Falsos médicos buscan timar a vecinos de La Victoria con pruebas de descarte de Covid-19

Esta es una alerta para todos los lambayecanos. Falsos médicos y servidores de Salud, recorren los diferentes sectores de la provincia de la Capital de la Amistad, Chiclayo haciéndose pasar como trabajadores de la Cruz Roja, buscando víctimas potenciales a las que embaucan con el cuento de las pruebas de descarte del Coronavirus y también con la finalidad de ingresar a sus viviendas para robar.

Los indeseables que dicen ser colaboradores y trabajadores de la Cruz Roja, primero ofrecen realizarles las pruebas de descarta a módicos precios, y aquellos ciudadanos temerosos de contraer esta terrible enfermedad acceden a pagar. Lo que no saben que se tratan de estafadores que sólo buscan conseguir dinero fácil y rápido, y es por ello que los representantes de la Cruz Roja alertan sobre la presencia de estos individuos a los ciudadanos y revela que ningún empleado de esta institución realiza este tipo de actividades.

Aconsejan que si llegan seudos servidores de la Cruz Roja a sus viviendas lo primero que deben hacer es llamar a la Policía pues podría tratarse de estos timadores. También no se les debe permitir ingresar a sus viviendas so pretexto de revisar sus instalaciones para fumigarlas. “No se deje engañar, no permitan que ingresen a sus hogares pues pueden correr peligro”, dijo un empleado de la Cruz Roja.

También indicaron que otros delincuentes lo único que buscan es poder tener acceso a los hogares con el único fin de poder robar sus pertenencias. Se ha reportado ya un par de robos, los que ya han sido denunciados en la comisaría de La Victoria.