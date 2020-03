Contraloría observa resultados de concurso CAS de DIRESA en Tumbes

La Contraloría General de la República detectó, a través de un control concurrente, que 54 ganadores del concurso CAS 03-2020 de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, no alcanzaron el puntaje mínimo requerido en las bases o fueron declarados no aptos en etapas previas.

Son un total de 240 plazas de médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares, pilotos de ambulancia, entre otros; convocadas en el concurso para la sede administrativa, red y microredes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tumbes.

Según el reporte de avance ante situaciones adversas, la comisión de control revisó la lista de los ganadores del concurso publicada el 5 de marzo del presente año para verificar que cuenten con el puntaje mínimo requerido en las bases y con la condición de apto en las etapas de evaluación curricular y apelación.

Sin embargo, se identificó que 54 postulantes declarados como ganadores tendrían observaciones pues no alcanzaron el puntaje mínimo de 88, fueron declarados como “no aptos” en la etapa de evaluación curricular, y recibieron la bonificación por presentar alguna discapacidad o ser Licenciado de las Fuerzas Armadas, sin haber obtenido el puntaje aprobatorio previamente.

Lo expuesto genera el riesgo de que se contrate personal que no cuenta con las capacidades y el perfil del puesto, y además incumple las bases del concurso. Los resultados del reporte fueron comunicados al titular de la entidad.

Al respecto, la DIRESA publicó una fe de erratas en la que corrigió el resultado de 51 plazas, de las cuales 49 corresponden a las señaladas en el informe; quedando estas como no adjudicadas porque los postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo. Sin embargo, no hubo pronunciamiento o corrección acerca de las 5 plazas restantes que se observaron en el reporte.