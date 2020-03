Joven denuncia haber sufrido tocamientos indebidos por conductor de la empresa Taxi Beat [VIDEO]

El sábado 15 de febrero, alrededor de las 6:49 de la mañana, la joven Brenda Guillen solicitó un servicio de taxi de la empresa Beat sin imaginar que sufriría tocamientos indebidos por parte del conductor de dicha compañía. El sujeto fue identificado como Johnny John Malvaceda Tacilla.

“Yo quiero que tomen mi denuncia. Ha pasado 22 días y aún no hay respuestas”, mencionó a La República. La joven denuncia que salió de visitar a su hermana y dispuso a tomar un taxi desde la puerta del Wong de Plaza San Miguel con dirección hacia su casa en la avenida Sucre en Pueblo Libre.

“Yo recuerdo muy poco en ese momento. Empezó a decirme ¿no quieres divertirte un rato, no quieres ir a otro lugar? Esto me asustó y le hice el pare. Luego, no me acuerdo”, indicó la joven. Incluso, la denunciante manifestó que intentó abrir las puertas del vehículo para irse; sin embargo, no pudo.

“Recuerdo tener flashbacks de lo sucedido. Este sujeto se estacionó en el colegio La Unión (AELU) y ahí empezó a tocarme las piernas”, expresó la joven. La víctima no recuerda nada, pero sabe que estuvo varios minutos dentro del vehículo.

“No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando vi paso 30 minutos. No sé si me ha realizado más tocamientos. No sé si me habrá drogado, ya que no recuerda nada de lo qué paso”, indicó. A través de las cámaras de seguridad se observa cómo el auto se estaciona por varios minutos en plena avenida. Nadie sabe que pasó.

Luego, de ello, según el testimonio de la madre, ella llegó y estuvo media hora en el baño.

“Cuando me levanté no recordaba y vi que el conductor había cancelado mi carrera. Así que solicité a la empresa Beat los datos del conductor, la placa y el modelo”, señaló a este medio. El servicio de taxi le envió la información requerida a través del correo, con lo cual realizó la denuncia del caso a la Depincri de Breña; sin embargo, grande fue su sorpresa al conocer que la persona registrada no era la persona quien estaba ese día en el vehículo.

Empresa Beat

Al momento de dar su testimonio, Cristopher Rondal Cuadrado mencionó a la Policía que el verdadero agresor era Johnny John Malvaceda Tacilla. Según la agraviada, “este le habría pedido de favor que se registré por él para seguir laborando en la empresa. Él (Cristopher) sería su mecánico”.

Informe policial

Este sujeto habría sido sacado del servicio por presentar denuncias por hurto, atropello y accidente automovilístico.

La joven denuncia que desconocía que podía hacerse el examen toxicológico. Asegura que la Depincri se demoró mucho en realizar los trámites. Por esta misma demora su examen psicológico saldría para fin de mes. “Es demasiado, por ello, decidí denunciar a través del Facebook”, indicó.

La joven está a la espera de una respuesta de las autoridades contra su agresor. La República intentó comunicarse con la empresa Beat; sin embargo, no obtuvimos respuesta.