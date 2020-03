La mucosidad es un síntoma poco probable del coronavirus, según estudio

Un reciente estudio publicado por los investigadores del Grupo de Expertos para el Tratamiento Médico del Covid-19 de China en la revista The New England Journal of Medicine ha revelado que la producción de mocos es un síntoma poco probable de coronavirus.

¿Cuál sería el diagnóstico, entonces? Estadísticamente, lo más probable es que usted solo sufra un cuadro de resfriado o gripe común.

PUEDES VER Sacerdote con coronavirus estrecha la mano a más de 500 personas durante misas

De acuerdo al estudio, los dos síntomas más comunes entre pacientes con coronavirus son la fiebre, que afecta al 89% de los casos registrados, y la tos, que hace lo propio con el 68%. Un poco más atrás están la fatiga y la producción de esputo.

Sin embargo, la congestión nasal solo se presentó en el 4.8% de los casos, convirtiéndose así en un síntoma poco probable al igual que las náuseas con vómito con 5.0% y la diarrea con 4.0%. De cualquier forma, recomendamos siempre visitar a un médico en caso haya entrado en contacto con un paciente sospechoso del virus.

Los síntomas más frecuentes en los pacientes con coronavirus son los siguientes de acuerdo al estudio:

- Dolor de cabeza 14.0%

- Conjuntivitis 1.0%

- Congestión nasal 5.0%

- Dolor de garganta 14.0%

- Expectoración de sangre 1.0%

- Dificultad respiratoria 19.0%

- Producción de esputo 34.0%

- Tos 68.0%

- Diarrea 4.0%

- Naúseas o vómito 5.0%

- Escalofríos 11.5%

- Dolor muscular o articular 15.0%

- Fatiga 38.0%

- Fiebre 89.0%

Principales síntomas del coronavirus.

*Datos recogidos en 1.099 pacientes que se encuentran hospitalizados en 30 provincias de China.

Puede conocer el estudio completo en el siguiente enlace https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032.