Seria denuncia pesa sobre el Hospital Regional Docente de Trujillo (región La Libertad), luego que un hombre de más de 40 años de edad -que llegó de México- denunció que no lo dejaron ingresar para realizarse la prueba de despistaje y vigilancia del coronavirus.

Asimismo, reveló que en el aeropuerto no le hicieron ninguna prueba de descarte pese haberse anunciado acciones de control en los terminales aéreos.

“En el vuelo que hemos llegado a nadie lo han hecho nada. Aparentemente a los que vienen de otro lado si lo hacen”, reveló indignado Óscar Chávez, tras llegar a la ciudad.

Mencionó que estuvo en un congreso en la ciudad de Querétaro en México, donde participaron más de 400 personas de Brasil.

“Hubo unas 300 a 400 personas en el congreso de todo el Brasil y México. En México hay cinco a seis casos de coronavirus”, señaló.

Óscar Chávez afirmó que no existen medidas de control en los aeropuertos, tras expresar que pese a las informaciones de las medidas de prevención “no me hicieron ninguna encuesta en Perú. Llegué, pasé todos los controles y esperé mi tiempo en Lima y volé para Trujillo y no hubo mayor detalle”, dijo.

Pero le causó mayor sorpresa e indignación que al acudir al Hospital Regional Docente de Trujillo, no le permitieron el ingreso.

“Fui al Regional y no me permitieron el ingreso. Llamé al 106 y me dijeron que vaya a la Gerencia de Salud. Cuando llegue el personal de vigilancia (Hospital Regional) no me dejó pasar”, finalizó.