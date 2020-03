Informe: Melina Ccoillo y Jesica León

Ya son nueve los casos confirmados de COVID-19 en el Perú. Los últimos son dos adultos mayores: una hombre de 78 años y una mujer de 66, que son familiares del copiloto de 25 años, denominado “paciente cero”.

Así lo reportó ayer el Instituto Nacional de Salud (INS), la única entidad autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de resultados del Ministerio de Salud (Minsa), tras asegurar que se han realizado 318 pruebas, de las cuales 309 resultaron negativas.

PUEDES VER Arequipa: autoridades declaran alerta epidemiológica por coronavirus

No obstante, existen 16 casos en investigación por COVID-19, todos ellos en el interior del país, cuyas pruebas ya han sido enviadas al INS y los resultados podrían obtenerse hoy. Siete de ellos son de Arequipa, lugar donde hay un caso confirmado. Cinco de estos pacientes en investigación son del entorno familiar del paciente cero de esa región: su madre, su hija y otros tres parientes. El médico que lo atendió en el Hospital Goyeneche es el sexto sospechoso. Y el sétimo caso es una mujer que llegó desde España hace unos días.

En esta región, los problemas en los hospitales no se han hecho esperar, pues ayer los médicos del nosocomio en donde se atendió el caso confirmado iniciaron un paro de 24 horas y aseguraron no estar preparados para atender a más afectados con el virus. Además, las muestras tomadas a los sospechosos han sido enviadas por tierra porque, según autoridades regionales, las aerolíneas se negaron a transportarlas.

En Cusco hay otros cuatro casos en investigación. Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana, quien estuvo de viaje en Estados Unidos y Ecuador. Otros tres peruanos que presentan sintomatología respiratoria y llegaron de Europa, también fueron evaluados, según dijo el titular de la Dirección Regional de Salud de Cusco, Darío Navarro.

En Chiclayo se reportaron otros tres sospechosos de COVID-19. A través de un comunicado, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque informó que se trata de un hombre de 53 años que llegó de Ucrania y dos mujeres, de 27 y 23 años, que volvieron del extranjero en días recientes.

Mientras, en Pucallpa, la Marina de Guerra activó su protocolo de emergencia y aislamiento debido a que un oficial de la institución presentó sintomatología del COVID-19.

Y el otro caso en investigación se encuentra en Iquitos. Es un hombre de 54 años que llegó desde el kilómetro 9 de la carretera Iquitos Nauta y aseguró haber mantenido una conversación de aproximadamente una hora con dos personas procedentes de Italia. Él se encuentra en aislamiento.

El paciente cero

A cuatro días de darse a conocer el primer caso en el Perú, las personas han mostrado su preocupación a través de diversas maneras. Una de ellas ha sido a través de llamadas a la línea 113 del Minsa para que el personal de salud absuelva sus dudas sobre el nuevo tipo de coronavirus o para conocer si se encuentran dentro de los posibles casos. "Desde que se anunció el primer caso, estas llamadas se han duplicado. Ahora tenemos seis mil llamadas diarias, de las cuales, el 50% son referentes al coronavirus", confirmó Liliana Ma, directora general de Telesalud, Referencia y Urgencias del Minsa.

Sin embargo, hasta hace una semana, las dudas sobre el COVID-19 y la pronta atención a quienes aseguraban tener síntomas y haber venido de países afectados, no era la adecuada. Así lo reveló precisamente el paciente cero, quien hace un par de días manifestó a un medio de comunicación que le negaron hasta en tres oportunidades la realización de la prueba de descarte en diversas clínicas."Desde que estaba con malestar general, yo ya pensaba (que podría tratarse del virus) porque vengo de Europa. Quería un descarte lo antes posible para empezar a trabajar", contó el copiloto, quien solicitó por primera vez la prueba el 29 de febrero a un médico privado. El especialista solo le dio descanso por tres días y le dijo que se trataba de un resfrío común. Hasta ese momento, el paciente cero presentaba tos, dolor de cabeza y malestar general. Como continuó sintiéndose mal, al día siguiente acudió a una clínica privada por emergencia, en donde, luego de insistir, le tomaron una prueba de descarte de virus respiratorio, mas no de COVID-19. Sus resultados fueron negativos. Sin embargo, un día después, tras sacar una cita, volvió a la clínica. Ya casi no presentaba síntomas, pero seguía requiriendo la prueba del nuevo coronavirus. Nuevamente se la negaron y le dieron un día más de descanso médico.

PUEDES VER San Borja instala módulos de lavados de manos para prevenir propagación de coronavirus

Luego de consultar con amigos médicos, supo que el INS podría tomarle esta prueba, por lo que buscó el número de esta institución a través de Internet y recién allí le dieron un teléfono de contacto al cual llamó y se dio inicio a las coordinaciones. "Me dijeron que me quede en casa y que ellos vendrían".

Según contó, su cuarentena culminará mañana y le tendrían que realizar otra prueba de descarte. Sin embargo, pidió que se tomen medidas preventivas en el aeropuerto para evitar más contagios. "Ahora estoy mucho más tranquilo e informado. No presento síntomas. Hay una ligera tos, pero casi nada. Prácticamente ya estoy bien".

Hospitales de Lima

Un equipo de La República visitó los ambientes sanitarios de los más representativos hospitales de Lima y encontró varias carencias en cuanto a implementos de limpieza y dispositivos de seguridad sanitaria. Es el caso del hospital Hipólito Unanue, donde los servicios higiénicos lucían insalubres y, aunque contaban con jabón líquido, carecían de papel higiénico para el secado. En el hospital Dos de Mayo también se contaba con jabón líquido, pero el papel higiénico era cortado con una llave por el personal de mantenimiento.

Supervisión en colegios

Como medida de prevención, más de 443 colegios de las 7 UGEL recibirán visitas inopinadas por parte del personal de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y del Minsa para verificar las condiciones sanitarias antes del inicio del año escolar.

José Carlos Vera, director de la DRELM, indicó que de 2.000 colegios de Lima el 10% no cuenta con servicio de agua y precisó que el Ministerio de Educación está emitiendo una norma técnica para que los directores puedan contar con recursos adicionales para adquirir los kits básicos de aseo. La norma va a regir también para los colegios a nivel nacional que no cuentan con agua y desagüe. “No hay razones que ameriten la postergación de clases”, añadió Vera, tras pedir calma y asegurar que se están tomando las medidas necesarias.

PUEDES VER Peruana pide más cuidado al aeropuerto Jorge Chávez con el protocolo de seguridad

Sin embargo, en Arequipa, algunos colegios privados decidieron posponer el inicio de clases hasta el 16 de marzo. En el caso de los públicos, no hay ningún cambio hasta el momento.

Problemas en Ica

En tanto, en Ica, el gobernador Javier Gallegos Barrientos fue denunciado por productores de uva ante el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad. Él ordenó la cancelación del Festival de la Vendimia por un supuesto caso de Coronavirus que, tras el análisis respectivo, resultó negativo.

Medidas

Transporte. Sutrán emprendió una campaña de difusión sobre las recomendaciones sanitarias de prevención en terminales terrestres del país y vehículos de transporte terrestre de pasajeros. Además, la Municipalidad de Lima viene informando a los usuarios del Metropolitano sobre las medidas de prevención en buses, estaciones y terminales.

Centros comerciales. Se desarrollará campañas de prevención en los principales centros comerciales, a través de la exhibición de banners y la instalación de módulos de vacunación contra la influenza.

No quedan mascarillas N95 en las farmacias de Lima

Tras la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el país, la demanda de mascarillas y frascos de alcohol en gel aumentó y en la mayoría de farmacias y boticas están agotados, especialmente los tapabocas.

PUEDES VER Lambayeque afirma que no hay reportes de un escolar con coronavirus en la región

En algunas farmacias de San Martín de Porres, los expendedores refirieron que desde la semana pasada no hay mascarillas. “El proveedor nos va a traer estos días, pero los precios van a incrementarse”, señaló una vendedora de la Botica Universitaria.

Asimismo, las farmacias ubicadas cerca del hospital Loayza ya no tienen la mascarilla con filtro (N95). Hasta hace poco estaban a 25 soles. Las más sencillas cuestan S/ 1,60 y S/ 1,00.

En establecimientos como Inkafarma, frente al hospital Rebagliati, el producto está agotado y pusieron un comunicado en el que señalan que la mascarilla N95 está agotada hasta nuevo aviso.