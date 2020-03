Callao: denuncian que joven universitaria fue dopada y abusada sexualmente por dos DJ [VIDEO]

Terrible. El domingo 8 de marzo, dos DJ, Juan “El Corillo” y Wagner Wagner, doparon a una joven universitaria para luego abusar sexualmente de ella. Según los familiares, el primero sería la expareja de la joven, con quién tenía siete meses de relación, mientras que ‘Wagner’ sería el amigo del DJ.

Familiares denunciaron desde el Hospital San José el terrible abuso que sufrió la joven a manos de ambos. Incluso, mencionaron que existirían videos en los que ambos la tocan indebidamente en varias partes de su cuerpo.

Según las declaraciones del hermano de la joven de 19 años, ella no recordaría mucho sobre el hecho; sin embargo, al recobrar la consciencia alrededor de las once de la mañana, se encontró tanto a su expareja como a su amigo en el departamento.

Horas antes, la joven habría ido con su expareja a recoger un dinero a su departamento cuando le dieron una bebida. Desde ese momento, no recuerda nada. Según los familiares, la universitaria llevaba siete meses de relación tormentosa al lado de Juan Junior Rodríguez, más conocido como DJ Juan “El Corillo”.

Según declaraciones del hermano de la joven a La República, DJ Wagner confesó haber atacado a la joven sexualmente; no obstante, el enamorado niega lo sucedido. “Lo dejó tomando al amigo y a su enamorada, pero no sabía más, dijo su expareja, pero nosotros no le creemos. Llevaba una relación tóxica con mi hermana”, indicó.

Hasta las once de la mañana del día lunes, ambos la trasladaron al Hospital San José en Callao para las revisiones correspondientes. “Ella apareció con varios golpes y con signos de abuso”, señaló a La República.

Los familiares desconocían la situación hasta la llamada del propio hospital. “No quiso comunicar a nadie. El doctor informó que eso no fue normal e hizo el llamado a las autoridades y a nosotros (sus familiares)”, expresó.

Al conocer la noticia, los familiares se acercaron para que la joven pueda ser intervenida de urgencia. Ella se encuentra grave en el hospital y su estado continúa siendo crítico. Por otro lado, sus familiares temen que los jóvenes terminen libres.

Foto de ambos DJ detenidos. Créditos: URPI-GLR.

“Quizás los agresores terminen libres y tenemos miedo a que pronto no hagan nada”, manifestó. La autoridades nos recomendaron que vayamos a la Dirincri a dar a nuestra declaración, ver cómo va el caso y poner nuevamente la denuncia.

“Nosotros solicitamos de que el juez se haga cargo. Espero que se haga lo más rápido posible y que hagan la detención preliminar”, indicó el hermano de la joven.

Hasta el momento, la joven se encuentra en el Hospital de San José a la espera de su recuperación. Familiares piden justicia para la universitaria.