Chiclayo: acusan a teniente PNP de agredir fisicamente a exconviviente [VIDEO]

Una mujer denunció haber sido víctima de una fuerte agresión física y psicológica por parte de su exconviviente, un teniente PNP en Chiclayo (región Lambayeque), quien incluso habría intentado quitarle la vida.

Se trata del jefe de capturas de la Policía Judicial de Chiclayo, Víctor David Alva Villavicencio, quien se encuentra detenido en la carceleta de la comisaría de la Mujer.

La víctima contó que hace poco había terminado la relación de ocho meses que sostuvo con el teniente, quien la noche de ayer la citó en su cuarto, hasta donde ella llegó con la intención de dialogar. Sin embargo, el oficial intentó forzarla a tener intimidad y luego habría intentado ahorcarla.

''He tenido que escaparme al baño para mandar mi ubicación a un amigo policía. Es por eso que se me ha hecho caso'', ‘’quiero que la policía tome conciencia, que no haya un ocultamiento de la información’’, exigió.

Además, dijo que fue amenazada con un arma que durante la intervención no fue hallada. También, mostró los razguños y cortes que presenta en su rostro, cuello y detalló que fue mordida en las piernas y nalga.

Por su parte, el abogado de la víctima sostuvo que su patrocinada convulsionó dos veces y hace unas horas recién pudo realizarse los exámenes médicos necesarios para solicitar una pena justa.

Indicó que, esperan denunciarlo por tentativa de feminicidio por el arma utilizada para ocasionar los cortes, el intento de ahorcarla y más aún por ser una persona con cargo superior.