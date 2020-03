Estaba a punto de lanzarme del taxi cuando el chofer volvió a tocar la bocina y a putear a un colega suyo. Me tocó un asesino al volante, un psicópata al timón, un criminal en potencia. En eso estaba cuando el tipo encendió la radio, me miró por el espejo retrovisor y me dijo: “Pico y salsa, tío”.

El locutor anuncia una buena salsa no sin antes abrir su micrófono a un oyente. “Estoy en la Vía Expresa, Omarcito, ¡traficazooo! Estoy atorado adooo”. El chofer de mi taxi suelta una carcajada: “Taque la mariconada manda”, me dice desde el retrovisor.

Los diálogos se repiten en la radioemisora y terminan con el “atorado, adooo” de rigor y una broma al locutor: -Omarcito, ¿es cierto que te dicen oveja mal clonada? -¿Por qué? -Porque saliste chivooo. -Esteee cochesubaru, bloqueado por gracioso… El chofer no para de reír y la transformación es evidente. De pronto respeta la luz roja, deja de joder con la bocina, ya no putea a los otros choferes. Se hace decente.

Al lado escucho que en una “coaster” repleta de pasajeros están escuchando el mismo programa. Todos ríen. Suena Frágil de Acarey y el chofer acompaña la salsa con golpes al timón. Ahora es un buen tipo mientras se ríe con los chistes sexistas y la mariconada del “atorado, adooo”. Compruebo la transformación del chofer y me pregunto por qué las campañas contra el feminicidio, contra la violencia en el hogar, contra el machismo no utilizan este tipo de programas para lanzar sus mensajes. Quizá no estaríamos tan “atorado, adooo” con tanta tragedia.