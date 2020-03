Recomendaciones para la atención de una persona con coronavirus en casa

Para evitar que el coronavirus se propague, el Ministerio de Salud (Minsa); recomendó que una persona afectada con Covid-19 que ha sido derivada a su hogar porque no reviste de gravedad debe permanecer en una habitación individual adecuadamente ventilada (ventanas y puerta abierta), y no debe salir al trabajo, la escuela, reuniones o eventos.

El director de la dirección de intervenciones estratégicas en salud pública, Ángel Gonzales, manifestó que en estos casos, el paciente debe reposar y evitar actividades que demanden actividad física.

También es necesario que se reduzca al mínimo el uso de espacios compartidos (cocina, sala, entre otros) y estos espacios deben estar muy ventilados (dejando ventanas abiertas). De ser posible, debe utilizar un baño aparte. Y este se debe limpiar todos los días con un desinfectante casero.

Abundantes líquidos

También señaló que es importante que el paciente ingiera líquidos de manera adecuada como agua, caldos, bebidas deportivas, bebidas con electrolitos para bebés, para evitar deshidratación. Además, debe cubrirse la boca cuando tosa y estornude con la flexura del codo o utilizar pañuelos desechables.

Lavado de manos

“Limite el número de personas que lo cuiden, asígnele una persona que goce de buena salud y no que no tenga enfermedades de riesgo o esté embarazada. No permita las visitas. Es importante lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, mínimo de 20 a 30 segundos, formando espuma”, puntualizó.

¿Cuándo usar mascarilla?

El especialista, que es necesario sólo en estos casos, usar una mascarilla simple si tiene que estar en áreas comunes de la casa o cerca a otras personas y siempre que vaya al médico y evite el contacto con animales.

¿Qué hago si cuido al paciente Covid-19?

Las personas que cuidan a un paciente con Covid 19 pueden contagiarse y, a su vez, propagar la enfermedad a los demás, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Por ello, es importante:

Que quienes cuiden a una persona enferma utilicen una mascarilla o tapabocas cuando salga de su casa para evitar transmitir la enfermedad en caso de que este recién infectada.

Para la manipulación de pañuelos usados, ropa o durante cada procedimiento de atención al enfermo, se debe utilizar guantes descartables y realizar el lavado de manos con la técnica correcta.

Se debe lavarse las manos con agua y jabón o con loción para manos a base de alcohol después de tocar a una persona enferma, manipular sus pañuelos usados o su ropa.

Uso de mascarillas en caso de tener un familiar con coronavirus. (Foto: Difusión).