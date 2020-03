El primer paciente infectado por coronavirus en el país reveló que fue enviado tres veces a su casa pese a tener síntomas y haber solicitado un descarte del COVID-19.

Según comentó en diálogo para Día D, el 29 de febrero, tres días después de haber llegado a Perú, sospechó que sus síntomas estarían relacionados con el virus.

PUEDES VER Se elevan a siete los casos confirmados de coronavirus

“Desde que estaba con malestar general, pensé: ‘Vengo de Europa, por qué estaría mal'. Empecé a sospechar”, comentó el joven aviador de 25 años.

Tras llamar al médico de su seguro, quien le dijo que tenía faringitis y le dio tres días de descanso, el joven acudió a una clínica de emergencia. Allí, le hicieron exámenes para otras influenzas y lo mandaron nuevamente a su casa.

Según contó el afectado, en su tercer intento, el doctor le dijo que no era necesario hacer ese descarte.

“Fue recién cuando llamé al Instituto Nacional de Salud que me atendieron. Fue rápido, me pidieron que esté en mi casa y personal iba a venir. En primera instancia me hicieron el descarte a mí y luego a mi familia”, comentó el aviador comercial.

Asimismo, aseguró que su estado de salud ha mejorado considerablemente y que prácticamente ya no tiene síntomas de la enfermedad.

PUEDES VER Rubén Mayorga: evitar el pánico con información y prevención

“Ya no presento síntomas, tal vez una ligera tos, pero ya casi nada. Estoy esperando unos tres días más para que me vuelvan hacer la prueba y espero que esta vez salga negativo”, mencionó.

Cabe resaltar que el hombre se encuentra junto a varios familiares en cuarentena. Afirma que entre las medicinas que les ha recomendado el Minsa se encuentran pastillas para un resfrío común.