El arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor José Antonio Eguren Anselmi, lamentó que a casi tres años de los desastres ocurridos por el fenómeno El Niño costero las autoridades de la región no han conformado una mesa técnica de trabajo para dar prioridad a las obras.

La autoridad eclesiástica sostuvo que los gobiernos locales y el Gobierno Central han trabajado de manera individual en el proceso de reconstrucción, discrepando entre sus decisiones, lo cual no les ha permitido avanzar con la priorización y ejecución de obras para Piura.

Aseveró que a la fecha la propuesta de conformar una mesa técnica de trabajo entre los diferentes alcaldes locales, gobernador regional y el apoyo técnico de las principales universidades, que buscaba dinamizar la reconstrucción, quedó en nada.

“La población tiene la sensación de que no se está trabajando en conjunto. Considero que mientras no se conforme una gran mesa técnica de trabajo, la reconstrucción en el norte no va a marchar. Recordemos que esto se propuso con la finalidad de que todos puedan ayudar con los expedientes técnicos y la supervisión correcta del cumplimiento de la ejecución de las obras”, expresó.

En esa misma línea, mencionó que las observaciones realizadas por los órganos de control en las obras, a cargo de diferentes unidades ejecutoras, pudieron haberse evitado con la integración de la mesa técnica.

En ese sentido hizo un llamado a los electos congresistas por la región de Piura para que se unan con los congresistas de la región Tumbes, y trabajen a favor al desarrollo de toda la zona norte.

Salud

En otro momento el arzobispo de Piura y Tumbes, Eguren Anselmi, cuestionó el trabajo del Gobierno Central frente al descuido del sector Salud. Remarcó que los entes correspondientes no han considerado la problemática que enfrenta la región con las plagas del dengue y recientemente el coronavirus.

“Es indignante que siendo la primera población después de Lima, no tengamos un hospital de alta complejidad para atender a personas de escasos recursos. No se puede aceptar que el Gobierno Central siga sin tomarnos en serio. Lo mismo ocurre en Tumbes, que necesita mayor atención por los ciudadanos extranjeros”, puntualizó.

La Clave

El próximo 27 de marzo se cumplen 3 años del desborde del río Piura a causa de las lluvias del fenómeno El Niño costero. La población damnificada ha anunciado diversas movilizaciones como medida de protesta ante el retraso de obras y promesas sin cumplir por parte de las autoridades.