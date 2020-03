Empresas vinculadas venden alimentos a municipio de Arequipa

Fiorella Montaño

Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa es la encargada de comprar alimentos para programas sociales que atienden a poblaciones vulnerables. Estas transacciones ni siquiera se salvan de sospechosos manejos, que beneficiaron a empresas relacionadas entre sí.

La comuna tiene a su cargo la compra de alimentos para personas con tuberculosis (PANTBC). Cada mes se entrega obligatoriamente una canasta con 9 productos a los afectados por la enfermedad. También tiene a su cargo el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que da insumos a los comedores populares.

Las últimas compras que la municipalidad hizo para estos programas las ganaron empresas relacionadas entre sí. Tienen distintos nombres y representantes legales, pero lo que delata su relación es que ambas utilizan las mismas direcciones. ProalPerú Trade Market SAC y Alimento Procesado Instantáneo (Alproin), según registros de Sunat, comparten los mismos locales ubicados en los distritos de Mariano Melgar y Jacobo Hunter.

Negocios

El 20 de diciembre de 2019 la municipalidad giró una orden de compra por conservas de jurel en aceite vegetal a favor de ProalPerú Trade Market SAC. Se pagó S/ 14 mil a este proveedor.

Para efectuar la compra, la subgerencia de logística hizo cotizaciones a tres empresas, de ahí escogió el mejor precio. Se pidió propuestas a ProalPerú y Alimento Procesado Instantáneo (Alproin). Estas dos están relacionadas, ya que ambas registran en Sunat las mismas direcciones. Alproin registra como domicilio la calle Nicolás de Piérola 832, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, mientras que su depósito está ubicado en calle 8 de diciembre, manzana D, lote 20, del Asentamiento Humano León del Sur, en el distrito de Hunter. Esta ultima dirección es la oficina de ProalPerú.

No solo las direcciones unen a ambas empresas, también han participado en diferentes licitaciones como consorcio. En 2017 postularon juntas a una licitación para la compra de alimentos que lanzó Qali Warma en Arequipa.

No es vinculante

José Antonio Zea Díaz, subgerente de logística de la municipalidad de Arequipa, indicó que el hecho de que ambas empresas estén relacionadas no es un problema, ya que varios procesos pueden ser ganados por una sola empresa. Además, aseguró que no tenía conocimiento de este vínculo entre ambas empresas.

La municipalidad también compró a ProalPerú conserva de trozos de caballa en aceite vegetal (S/ 33 mil), aceite vegetal (S/ 15 mil) y maíz pelado (S/ 17 mil) para el programa PANTBC.

El resto de la canasta fue adjudicado a Alproin. Mediante procesos de selección inmediata se les adjudicó la adquisición de quinua entera (S/11 mil), lenteja (S/ 18 mil), azúcar rubia (S/ 8 mil) y arroz pilado (S/ 25 mil).

Esta empresa tiene un mal antecedente. Fue inhabilitada 24 meses por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por falsear el certificado de calidad de productos ofertados a la Municipalidad Provincial de Castilla en 2012.

Lo peculiar de esta compra fue que la subgerencia de logística realizó cotizaciones a ProalPerú, Alproin y Multinegocios JG por los 7 productos, pero luego los adjudicó en procesos separados. Lo que se evitó con esto es que la compra sea realizada mediante una licitación, donde pudo participar cualquier postor que cumpliera los requisitos.

El subgerente Zea indicó que no licitaron la compra porque era más conveniente realizar compras directas. Señaló que se ahorraba tiempo. El OSCE prohíbe el fraccionamiento de compras, sin embargo, el subgerente asegura que no se trata de un fraccionamiento.

Contraloría cuestiona

Las compras realizadas por el municipio para estos programas fueron consideradas irregulares por Contraloría. En octubre de 2019 se determinó responsabilidades en contra de 5 funcionarios por licitar las compras para el PCA, inobservando el procedimiento establecido por la ley. Pese a ello, siguieron usándolo.

El regidor Jorge Condori indicó que pedirá la conformación de una comisión para revisar todas las compras directas que realizó la municipalidad, incluyendo estas últimas para los programas sociales. Señaló que es un mal precedente que la Contraloría ya haya encontrado responsabilidades en la compra de estos productos.❖

Compras escondidas

El OSCE obliga a las entidades municipales a colgar las órdenes de compra y de servicio de todas las entidades públicas en su sistema. Sin embargo, la Municipalidad de Arequipa incumple. No ha registrado ni una sola orden del 2019. Las órdenes corresponden a compras directas, como las realizadas para el PANTBC y PCA.

Zea Díaz indicó que el año pasado no cumplieron porque no había personal capacitado. Sin embargo, se le replicó que en el concurso CAS del 2019 se incluyó a personas con capacitaciones en el OSCE. El sugerente de logística de la municipalidad señaló que era cierto, pero que había mucha carga laboral y por eso no se pudo subir estas órdenes. Este sistema es público y cualquiera podría acceder a la información de las compras de la municipalidad.