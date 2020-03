El director regional de salud de Madre de Dios, Ricardo Tello, declaró a La República que la alta tasa de dengue en su región se debe a la falta de consciencia de los pobladores sobre la letalidad de esta enfermedad. Madre de Dios es la segunda región con más casos y muertes de dengue en lo que va del año: 1800 confirmados y 9 fallecidos.

“Los pobladores piensan que el dengue no mata, que es una enfermedad cualquiera. Además, los hábitos de higiene del poblador selvático son muy diferentes a los de otras regiones”, señaló Tello.

Según el funcionario, muchas casas aún no han podido ser inspeccionadas porque la gente no está atenta a las directrices de la Diresa. Hasta la fecha, solo el 75 % de domicilios han sido fumigados.

“La fumigación solo está cubierta al 75 %, eso quiere decir que alrededor de 6000 viviendas siguen sin fumigar e inspeccionar. Eso se debe a que paran cerradas, la gente no está en su domicilio, y no comprenden que son focos de constante infección: si no se fumiga se pasa a la otra vivienda”, explicó Tello a La República.

Déficit de infraestructura y personal de salud

El director de la Diresa de Madre de Dios, Ricardo Tello, también indicó que su región sufre un déficit de infraestructura de centros de salud y de personal para que atienda los casos de dengue, específicamente.

“El Hospital Santa Rosa ha rebalsado la demanda de pacientes, ya que tiene una infraestructura muy antigua, creo que 30 años. No tienen los ambientes suficientes para atender la demanda tan grande. Hemos tenido que acondicionar unos auditorios en una sala de hospitalización, con eso hemos evitado tener pacientes en el pasadizo, que antes había pasado”, sentenció.

“Tenemos una brecha de recursos humanos de 15 médicos y 15 enfermeras. Hay déficit de profesionales de salud en Madre de Dios, ya que no quieren venir; los médicos no se presentan para estas plazas”, agregó Tello.

Finalmente, recomendó acudir temprano a los centros de salud al momento de percibir los síntomas, porque la mayoría de muertes se dan debido a que la gente llega tarde a los hospitales.

“No debería morir nadie por dengue. Lo que pasa es que las muertes por dengue aquí se han dado porque llegan tarde al hospital. Por eso deben acudir tempranamente y no se automedique”, finalizó.