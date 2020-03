Luego de darse a conocer la suspensión de clases en el colegio Newton por el contagio de uno de sus alumnos con el COVID-19, un familiar del caso cero, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) recomendó al Ministerio de Educación (Minedu) declarar en emergencia sanitaria a las instituciones educativas que no ofrezcan condiciones básicas de salubridad (agua y desagüe) y, en ellas, posponer el inicio de clases, que está planificado para este lunes 16 de marzo.

“Si acaban de recomendar la suspensión de actividades en un colegio de élite como el Newton College por el COVID-19, con mayor motivo en los colegios públicos”, manifestó el Sutep.

Para Lucio Castro, secretario general del sindicato, el Gobierno es el que debería evaluar qué colegios no reúnen las condiciones como agua o desagüe e iniciar las medidas necesarias para evitar “sembrar un foco infeccioso”. “Es un tema de asegurar la vida y la integridad de alumnos, maestros y padres de familia. Iniciar las clases allá es lanzarlos a la muerte”, precisó.

Ello, sumado a que en los colegios de algunas regiones, como Loreto y Madre de Dios, también se está luchando contra el dengue. “Y este es un tema que no se difunde”, agregó.

Castro, además, recordó el último estudio del Instituto Peruano de Economía, de noviembre del 2019, en el que se dio a conocer que el 50% de instituciones educativas del Perú no cuenta con infraestructura adecuada para brindar un buen servicio. “Nosotros decimos con mucha objetividad que el Gobierno evalúe en qué escuelas se debe suspender el inicio de clases”.

Asimismo, pidió que los docentes sean capacitados sobre las medidas de prevención contra el COVID-19, y dijo que, con todos los delegados de los diversos sindicatos de educación, se han comprometido a la creación de brigadas de padres de familia para asegurar la vida y salud de los estudiantes.

Aún no hay transmisión comunitaria

“Todavía no estamos en el escenario de la transmisión comunitaria, pero eso puede llegar en cualquier momento”, advirtió Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP).

El especialista dijo que además de las medidas de prevención, como el lavado de manos y taparse al estornudar con el antebrazo, pidió que las personas tengan mayor educación en la higiene. “Muchos se roban los jabones de los hospitales, escupen en el suelo, y no tiene nada que ver el COVID-19”, aseveró.

También adelantó que, de iniciarse una transmisión comunitaria, sería recomendable no acudir a estadios o a lugares donde haya gran concurrencia de personas. Entre otras acciones, en el caso de los medios de transporte, la Municipalidad de Lima ya anunció que, a partir de hoy, tomará medidas de prevención en los buses, estaciones y terminales del Metropolitano.

¿Qué pasa en los aeropuertos?

“No nos han dado nada, solo nos preguntan y nos controlan la fiebre”, dijo Alberto, quien regresó de Ecuador, pero reside en Francia. A su lado, una mujer con mascarilla se mostraba apurada por salir pronto del aeropuerto Jorge Chávez.

A solo unos metros más estaba otra mujer con tapabocas. “Estoy resfriada, vengo de Brasil, pero no me han preguntado nada”, afirmó. Ello, pese a que, según el Ministerio de Salud (Minsa), se ha coordinado con Migraciones para que se haga entrega de una declaración jurada en la que el viajero deberá confirmar si tiene o no síntomas respiratorios.

En regiones como el Cusco, los pasajeros que arribaron al terminal aéreo mostraron su extrañeza por la ausencia de brigadas de control y prevención contra el COVID-19, solo se evidenciaron paneles de información. Similar situación ocurrió en Tacna, donde hay demora en la instalación de protocolos, aunque, según Migraciones, se ha reducido en 6% el ingreso de extranjeros con relación a febrero del 2019. En Arequipa y Puno sí se han activado protocolos.

Mosquitos y mascotas no contagian

El Minsa precisó que ni las mascotas ni los mosquitos propagan el coronavirus entre los seres humanos, debido a que se trata de una infección de contagio respiratorio. “Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el COVID-19 pueda transmitirse por esta vía”, dijo Manuel Espinoza, infectólogo del INS.

Detalló que las mascotas podrían portar el virus en su pelaje solo si están en contacto con los estornudos de un paciente enfermo con COVID-19. “Solo en ese caso, el animal podría transportar el virus”.