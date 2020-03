Coronavirus: ¿Debo usar mascarilla para evitar contagiarme del Covid-19?

Derrumbando mitos sobre el coronavirus. Ante la mala información que circula en las redes sociales sobre el Covid-19 en el Perú, y luego que el 6 de marzo del 2020 se confirmara el primer caso de coronavirus en el Perú, es importante mantener la calma y consultar a las fuentes oficiales.

Según se supo, existen diversos mitos que han sido rechazados por la Organización Mundial de Salud (OMS). Entre estos están:

¿Debo usar mascarilla para evitar contagiarme?

En este caso, los especialistas del Ministerio de Salud, indicaron que estas solo deben ser utilizadas por personas contagiadas por la enfermedad y por personal de salud. No es necesario, por ahora, que la ciudadanía en general use las mascarillas.

Mala información ha hecho que este material se agote en mercado peruano. (Foto: Difusión).

¿Contra el coronavirus es buena la orina infantil, la cocaína, el ajo, el cigarro, remedios de hierba o la vacuna contra la neumonía?

No, no existe medicina oficial contra el coronavirus y el automedicarte puede ser contraproducente para tu salud. Además, los especialistas, recomendaron que toda persona que llegue del extranjero no es un potencial contagiado, y que sólo se recomienda asesoría médica si se ha estado en zonas de alto riesgo de contagio por catorce días.

Especialistas descartan efectividad del ajo contra el coronavirus. (Foto: Difusión).

¿Mi mascota puede contagiarme de Coronavirus?

Hasta el momento, no hay casos registrados de gatos o perros que hayan sido infectados o propaguen el virus causante de la enfermedad. Tampoco se ha detectado que este virus pueda transmitirse por picaduras de mosquitos.