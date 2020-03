Sujeto se masturbó frente a mujer y le robó el celular mientras ella dormía en hotel de Ate

La violencia sexual contra las mujeres es un problema constante. Esta vez, la víctima de acoso fue una mujer que descansaba en la habitación de un hostal ubicado en Ate, según denuncia realizada en la página de Facebook 78Me Too Perú.

Según se aprecia en el video de las cámaras de seguridad, el sujeto intentó ingresar al cuarto, ya que la ventana que daba al pasillo del hospedaje estaba sin seguro. Al no poder entrar robó el celular de la denunciante, pero antes se masturbó frente a ella, mientras el esposo de la víctima se había ausentado. Incluso recorrió algunos metros sin asegurarse el pantalón.

A pesar de la difusión de las imágenes en las que se evidencia el caso de acoso sexual, la identidad del agresor no ha sido revelada, ya que la recepcionista del hotel no pidió el DNI del sujeto cuando este ingresó y él aprovechó para brindar un nombre falso.

Al darse cuenta que su privacidad fue vulnerada por este sujeto, la víctima realizó la denuncia pública en la página Me Too.

“El día viernes 21 de febrero 2020 entré a un hospedaje con mi esposo en el distrito de Ate por la av. Metropolitana Urbanización Tilda, a la espalda de la clínica Socorro. Cuando me encontraba sola dentro de la habitación, prendí el televisor y el ventilador, pero no me percaté que una ventana que daba al pasillo estaba cerrada pero sin seguro. En ese momento es cuando un hombre desconocido circula por todos los pisos del hospedaje abre la ventana con cuidado y se masturba en la ventana viéndome. Él intentó meterse a la habitación y al no poder entrar me robó el celular, pero se seguía masturbando. No se dio cuenta que cerca a la habitación había una cámara de seguridad, por lo que se pudo realizar la grabación de su rostro y del acto tan denigrante”, escribió.

Con la difusión de su caso, la víctima de acoso sexual busca que se identifique a su agresor para que la denuncia pueda proceder ante las instancias correspondientes.