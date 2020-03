El jueves 23 de marzo de 2017, medio país estaba atento al partido entre Perú y Venezuela mientras que Norma Luz Rivera llamaba por quinta vez a su hija, Shirley Villanueva. Ese día aún queda en su memoria. Una madre que busca a su hija hace más de dos años y aún no tiene rastros de ella.

En medio de los gritos de cientos de peruanos, Norma Luz Rivera salió a las calles a intentar a ubicar a su querida Shirley. “Mi hija salía a las 5:30 de la tarde de trabajar y llegaba a casa a las 7 o 7:30. Ese día ella no volvió”, comentó.

Al ver la hora, sus padres empezaron a llamarla. Primer intento. Celular apagado. Segundo intento. Igual. Así pasaron toda la noche y la madrugada, esperando una respuesta. Shirley nunca volvería a contestar. Desde Villa María del Triunfo, Norma parecía una sombra dentro de su vivienda tras más de cientos de llamadas que la mandaban al buzón de voz. Su corazón se partió en dos.

Al día siguiente, empezó a llamar a los últimos tres chicos que la vieron con vida: Edgar Pozo Velarde, Joseph Velásquez Fernández y Bryan Arenas Vivas. Uno por uno empezaron a tener contradicciones en sus declaraciones. “Se ha ido con Brian en un taxi. No, la hemos embarcado. No sabemos. Se ahogo. No hay una prueba que ella se ahogo. Los tres chicos dijeron versiones distintas. No es lo mismo”, dijo la madre de Shirley Villanueva.

Ha pasado el tiempo y aún estas siguen siendo las declaraciones que maneja la Fiscalía. “Hubo muchas irregularidades en el caso. El juez Rubén Ulloa Gavilano, fiscal de Magdalena, dijo que no había nada”, expresó.

Norma Luz Rivera luchó contra viento y marea para intentar frenar la denigración hacia su hija desaparecida y el terrible maltrato de las autoridades. “Si tú no dices nada ahí queda, uno tiene que luchar día a día. Luchar contra la injusticia, contra las mismas autoridades. Ellos deberían defendernos, pero no sucede”, mencionó.

“Denigraban a mi hija. Traían varios testigos que decían ‘¿por qué salio tu hija? ¿Por qué con tres chicos? Ella es mujer’, cuando eso no es el problema, no tiene nada que ver con la desaparición de mi hija”, sentenció.

Cuando fue a poner por primera vez la denuncia en la comisaría de Villa María del Triunfo sufrió un nuevo ataque por parte de las autoridades. “Me dijeron '¿cuántos años tiene tu hija? ¿24? Debe estar por ahí señora”, mencionó. Su lucha trascendió, pero no logró que en el juicio se investigue más sobre la desaparición de Shirley.

“Les dieron prisión suspendida porque no había pruebas”. Sin embargo, Norma Luz Rivera continuará luchando por saber qué sucedió con su hija. “Yo ya no tengo esperanza de encontrar a mi hija con vida, pero responsabilizo a esos tres compañeros”, dijo.

“No me voy a cansar hasta encontrar a mi hija. Quiero encontrarla”, expresó la madre, quien seguirá hasta que no haya pruebas fehacientes sobre el caso. También, mencionó que solicitarán el cambio de la investigación, a pesar de que comenzarán desde cero.

“Este lunes vamos a solicitar para que este caso pase de desaparición a feminicidio. No quiero más impunidad. No quiero que las autoridades tomen mal estos casos. Estamos en lucha”, señaló.

La abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Ivonne Maccasi, se expresó sobre sobre los implicados en el caso de Shirley Villanueva. “Están en las calles sin recibir castigo. Les encontraron pertenencias de su hija, lo han estado ocultando de todos. No deberían tener todo ellos. Es extraño, por eso sospechamos de los tres".

Norma Luz Rivera ha estado detrás de cada pista y cada detalle del caso. Aún hay un largo camino por recorrer en su lucha por encontrar a su hija. “Quiero justicia”, exclama. “No solo justicia para mi hija, sino por todas”.

Por todas las que aún no regresan a sus hogares.

Cifras de mujeres desaparecidas en Perú

En Perú, una mujer desaparece cada cinco horas, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Además, una de cada diez mujeres que ha sido reportada como desaparecida, ha muerto, según declaraciones de Walter Gutiérrez.

“En el año 2019, hubo 166 feminicidios y el 10% fue reportado como desaparecidas. De los 21 feminicidios registrados en enero, dos de los casos fueron reportados como desaparecidas”, precisó.

“Son muchos casos. Aún faltan encontrar varias. Pedimos a la Policía, al Juzgado, que sea transparente el proceso y que haya celeridad. Pasa el tiempo y nada”, mencionó Norma Luz Rivera.

Dato

Sobre una posible vigilia sobre el caso de Shirley Villanueva, aún están evaluando realizarla el lunes 23 de marzo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos juntos a sus compañeras que aún luchan por encontrar a la joven desaparecida.