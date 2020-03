Patricio Quintanilla

Rector de la Universidad La Salle

El 8 de marzo se recuerda el Día de la Mujer, fecha establecida en 1977 por la Organización de Naciones Unidas, recordando el sacrificio de un grupo de mujeres que en el año 1911 trabajaban en Nueva York en una fábrica y al producirse un incendio, no pudieron salir, pereciendo todas ellas.

Participación de la Mujer

Tanto a nivel nacional como internacional, el rol de las mujeres es cada vez más importante, como líderes de empresas, organizaciones y gobiernos. Hay algunos casos emblemáticos, como la Sra. Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra de Reino Unido entre los años 1979 y 1990, con la mayor duración en el cargo de la historia británica y que condujo con mano dura, lo que le ganó el apelativo de “dama de hierro”; ella marca un hito en la participación femenina en la política mundial.

Otras organizaciones como el Fondo Monetario Internacional tuvieron como directora gerente a Christine Legard, ahora presidenta del Banco Central Europeo, y actualmente el cargo lo ocupa la Sra. Kristalina Georgieva.

En el caso de Arequipa, por primera vez en sus más de 130 años de vida institucional, la Cámara de Comercio e Industria tiene una presidenta.

Aspecto Económico

Su trabajo no siempre está incluido en el Producto Bruto Interno (PBI) del país; por ejemplo, no se considera el realizado por las amas de casa, ni las campesinas que se encargan del cuidado del ganado en las zonas altoandinas ni las señoras que trabajan en los “clubes de madres”. Todo ello porque no se tiene un precio de mercado que permita su contabilización macroeconómica.

En el aspecto laboral, se mantiene una brecha de género, denominada así a la diferencia de remuneración promedio de hombres y mujeres. El Instituto Peruano de Economía, en su Índice de Competitividad Regional (INCORE) del 2019, en el pilar Laboral muestra que a nivel nacional, los ingresos laborales masculinos exceden a los femeninos en 28.5%; este aspecto es más notorio en algunas regiones como Moquegua (43.9%) y Arequipa (39.3%); esta distorsión es mayor en algunas labores, como la actividad agrícola. La ausencia de ingresos propios de las mujeres es una causa de violencia familiar, porque se crea una dependencia masculina, que impide romper el vínculo con la pareja, pues necesita el apoyo económico para su subsistencia y de sus hijos. Por ello es importante crear capacidades en ellas que les permitan independizarse cuando los hechos así lo aconsejen; esto está relacionado con el acceso a la educación en sus diferentes niveles, lo que está mejorando.

Conclusión

El denominado Día de la Mujer es una oportunidad para reconocer su aporte silencioso a la economía, en sus diferentes aristas. La situación está mejorando, en lo que a discriminación se refiere, pero aún se mantiene una brecha alta en el aspecto remunerativo, especialmente en los sectores más vulnerables.