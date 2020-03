A través de las redes sociales, una usuaria de Facebook compartió videos donde denuncia que la clínica Delgado - Auna estaría cobrando 1700 soles por descarte de coronavirus. Según la última conferencia de prensa en el INS, el Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre cinco nuevos casos de COVID-19.

En la publicación compartida en las redes sociales se observa a la recepcionista con mascarilla mencionando sobre el precio por descartar la enfermedad COVID-19 por un monto de 1700 soles.

“A mi hija la retiran de la universidad porque esta resfriada y le indican que tiene que ir a la clínica para hacerse un descarte del coronavirus y hasta que no traiga un documento que indique que no tiene la enfermedad no podrá ingresar”, se deja leer en la descripción de Facebook.

La madre acudió a la clínica Delgado para realizar las gestiones. En ese momento, la recepcionista le menciona que tiene un costo de 1700 soles aparte de los exámenes. La mujer insistió en el nulo cobro, pero la trabajadora recalcó el hecho.

No obstante, al llegar con el doctor de la clínica le ofreció otra vía de solución a su problema.

“Mire si entendemos si no tiene dinero. Hay otra vía de solución. Nosotros le realizamos la muestra de sangre y luego lo derivamos al Minsa. Esto no tiene ningún costo porque lo realiza el Estado”, indicó.

Ante tal evento, Diario La República se comunicó con la clínica Delgado, donde manifestaron desconocer sobre la situación. “No conocemos la denuncia, pero nosotros no realizamos pruebas contra el coronavirus, eso lo realiza el Minsa”.

Recordar a los usuarios que la única forma de descartar el coronavirus es con los doctores del Ministerio de Salud.

IMPORTANTE

Si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países en los que se ha confirmado la presencia del COVID-19), en contacto con un paciente infectado, presenta fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida y sensación de falta de aire, síntomas asociados al coronavirus, mantenga la calma y comuníquese a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular. También puede escribir al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe. Estos números están habilitados durante las 24 horas de los 366 días del año.