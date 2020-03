Presunto ladrón fue mordido por perro tras robar celular en Arequipa

Miguel Aníbal Torres Gaona fue denunciado por el presunto delito de robo en Arequipa. La víctima es una joven de 24 años, quién manifestó que el sospechoso junto a otro varón le arrebataron su celular. El hecho se produjo en la segunda cuadra de la calle 28 de Julio en el Cercado.

Torres Gaona terminó con una herida sangrante en la pierna derecha. Esto debido a que un can lo mordió cuando, al parecer, huía del lugar. A la zona llegó personal de Policía y Serenazgo para intervenirlo. Algunos testigos indicaron que el acusado se encontraba acompañado de otro sujeto, pero este logró escapar.

El sospechoso fue atendido por paramédicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa mientras negaba las acusaciones en su contra e incluso manifestaba que el perro que lo mordió le pertenecía a la muchacha y no era callejero. Torres amenazó con denunciar a la víctima.

“Yo no he hecho nada. Te voy a denunciar porque mandaste a tu perro a que me muerda”, indicaba entre sollozos.

Torres fue trasladado a la comisaría de Palacio Viejo a fin de que rinda su manifestación y sea investigado por el presunto delito de robo.