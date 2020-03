La Policía capturó ayer a Gustavo Giovanny Avendaño Fajardo (29), acusado de contratar a un sicario extranjero para matar a su expareja y a un amigo de esta, en Chorrillos. El plan fracasó y el pistolero terminó asesinando a una pequeña de dos años, hija de otra joven mujer, vecina del lugar, quien no tuvo nada que ver en el asunto.

El trabajo de la Policía permitió la captura del autor material de este terrible crimen y también del instigador.

Se trata del venezolano Walter Douglas Meneses Lango (a) ‘Ojón’. Al ser arrestado, este sujeto tenía un arma de fuego, municiones y droga.

Todo por 400 soles

La historia de Vanessa Huamaní, quien lucha por la seguridad ciudadana en su distrito y la de su hija Vinela, que en abril iba a cumplir tres años, es parte del drama que vive nuestra sociedad.

El hecho incluye al sicario venezolano que tuvo una promesa de trabajo y un contrato verbal de 400 soles. Toda esta trama fue esclarecida por los agentes de investigación criminal que interrogaron al extranjero de 27 años.

Aunque este inicialmente negó el hecho, terminó aceptando su crimen. "Yo fui a 'parchar' (matar) al 'chamo' (hombre) que (Avendaño) me dijo y a la mujer (Yesenia). Yo no quise matar a la niña", relató.

Luego agregó: "Esa pistola (que le encontraron) es de él".

Cuando le preguntaron cuánto había cobrado, dijo que pactó con Avendaño en 400 soles "pero me 'cerró' con el billete y al final no me dio nada".

Una venganza absurda

Gustavo Avendaño fue detenido a las 11.30 de la mañana en Chorrillos, tras visitar a un familiar en la avenida Huaylas.

Durante su manifestación, aceptó haber llegado ebrio a la casa de su expareja Yesenia Coral Ovalle Rivadeneyra (32) y que la atacó con piedras y trozos de ladrillos. Indicó que fue intervenido y humillado por los vecinos y que juró vengarse.

En efecto, luego de unos 15 minutos retornó al lugar en un vehículo, con el venezolano Walter Meneses.

El vehículo es de su tío Ismael Fajardo Fajardo, quien también fue intervenido para el esclarecimiento del caso. Al parecer, el dueño del carro desconocía que iba a ser empleado en el crimen. Sin embargo, al enterarse de la muerte de la niña, optó por ocultar el vehículo.

De acuerdo con fuentes policiales, Gustavo Avendaño está requisitoriado por hurto. Además, tendría denuncias por atropello y violencia familiar.

"Es un tipo muy violento, él tendría que haber estado preso hace tiempo, mucho lo han perdonado", dijo un familiar de Yesenia Ovalle durante el velatorio de la niña.

Los investigadores dijeron que el crimen que desencadenó la muerte de la menor está relacionado con un tema pasional.

El dolor de una madre

"No quiero que la muerte de mi hija quede impune. Estoy sufriendo, la extraño y en medio del dolor siento gran impotencia", dice, conmovida, Vanessa Huamaní, mamá de Vinela.

"Esta búsqueda de justicia es lo único que me permitirá subsistir con este dolor inmenso", asegura.

Afligida y ensimismada, Vanessa tiene fuerzas para manifestar que no odia a nadie.

"Dios se encargará, pero pido que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Tal vez no fueron directamente a matar a mi hija, pero llegaron a matar y acá había mucha gente inocente que no tenía nada que ver en un pleito de pareja", manifestó a La República.

Vanessa Huamaní es una mujer muy querida en el asentamiento humano San Juan de La Libertad, en Chorillos, donde realiza una gran labor social.

“Me robaron a mi hija y no quiero que otros niños de mi pueblo sufran, aquí hay mucha delincuencia. Amo a San Juan de La Libertad, pido justicia por todos estos niños”. expresó.

Falta presencia policial

Los vecinos de esa zona de Chorrillos demandaron mayor presencia policial para combatir la delincuencia.

"Vanessa viene realizando mucha ayuda social, tratando de unir a los pobladores en todo sentido, pero ahora le han matado a su hija, no es justo que ocurra esto con la gente pobre", dijo Jimena Rodríguez.

Ellos piden que esta pesadilla termine pronto porque es muy doloroso. Anoche, los detenidos pasaron a la carceleta.

Datos

Ayuda. Vanessa Huamaní necesita ayuda económica para poder sepultar a su pequeña hija Vinela.

Cuenta. Cualquier persona que quiera colaborar pueden hacerlo a la cuenta en soles del BCP 19396866066008.

Solidaridad. Sus vecinos solicitaron el apoyo del municipio de Chorrillos y de los empresarios de ese distrito para mejorar la seguridad.